Bardet gana en solitario la 14ª etapa de la Vuelta en el Pico Villuercas

El francés Romain Bardet (DSM) se impuso en solitario en la cima de Pico Villuercas, este sábado en la 14ª etapa de la Vuelta ciclista a España, ofreciendo a su país su segunda victoria seguida en esta ronda, tras el éxito al esprint un día antes de Florian Senechal.

Bardet, que formó parte de una escapada con otros 17 corredores que osciló durante gran parte de la jornada en una ventaja entre diez y quince minutos sobre el pelotón, atacó en la larga subida hacia Pico Villuercas y cruzó la meta en solitario.

El español Jesús Herrada (Cofidis) fue segundo a 44 segundos de Bardet y el australiano Jay Vine (Alpecin-Fenix) fue tercero, con el mismo crono.

Bardet consiguió su primera victoria en una etapa de la Vuelta a España.

En el Tour de Francia ganó tres etapas y fue el mejor escalador en 2019. Han sido cuatro años sin ganar una etapa en una de las tres grandes rondas (Francia, Italia, España).

"La espera ha sido larga, es verdad. He quedado segundo en ocasiones", recordó Bardet. "Hoy no pensé mucho en eso. Simplemente en hacer mi carrera a fondo. Fue bien desde el principio, tomé la buena escapada. Después sabía que aunque no ganara tenía el maillot de puntos (de la montaña), así que aposté por la victoria etapa y ha ido bien", celebró.

Tras verse implicado en una importante caída en la 5ª etapa, Bardet quedó fuera de la lucha por la general y ahora concentra sus esfuerzos en las etapas de montaña y en la clasificación de esa categoría.

En la clasificación general no hubo cambios notables, ya que favoritos como Primoz Roglic (Jumbo), Enric Mas (Movistar), Egan Bernal (Ineos) y Jack Haig (Bahrain) cruzaron la meta apenas unos segundos después del colombiano Miguel Ángel López (Movistar), pero todos ellos muy lejos de Romain Bardet.

El noruego Odd Christian Eiking (Wanty) sigue líder, ahora con 54 segundos de ventaja sobre el segundo, el francés Guillaume Martin (Cofidis), y 1 minuto y 36 segundos sobre el tercero, Roglic.

- Clasificación de la 14ª etapa de la Vuelta a España:

1. Romain Bardet (FRA/Sunweb) 4 h 20:36.

(media: 38,2 km/h)

2. Jesús Herrada (ESP) a 44.

3. Jay Vine (AUS) 44.

4. Thomas Pidcock (GBR) 1:12.

5. Clément Champoussin (FRA) 1:14.

6. Matthew Holmes (GBR) 1:16.

7. Andrej Zeits (KAZ) 1:19.

8. Kévin Geniets (LUX) 1:46.

9. Nicolas Prodhomme (FRA) 2:04.

10. Jan Tratnik (SLO) 2:15.

11. Ryan Gibbons (RSA) 2:26.

12. Daniel Navarro (ESP) 2:43.

13. Dylan Sunderland (AUS) 4:02.

14. Aritz Bagües (ESP) 5:39.

15. Arnaud Démare (FRA) 10:03.

16. Miguel Ángel López (COL) 10:25.

17. Primoz Roglic (SLO) 10:29.

18. Enric Mas (ESP) 10:29.

19. Egan Bernal (COL) 10:29.

20. Jack Haig (AUS) 10:29.

21. Adam Yates (GBR) 10:41.

22. Felix Großschartner (AUT) 10:42.

23. Gino Mäder (SUI) 10:42.

24. Aleksander Vlasov (RUS) 10:45.

25. Giulio Ciccone (ITA) 10:45.

26. Louis Meintjies (RSA) 10:45.

27. Sepp Kuss (USA) 10:45.

28. Guillaume Martin (FRA) 10:45.

29. David De la Cruz (ESP) 10:45.

30. Odd Christian Eiking (NOR) 10:49.

31. Juan Pedro López (ESP) 10:54.

32. Rein Taaramae (EST) 11:16.

33. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU) 11:27.

34. Steven Kruijswijk (NED) 11:40.

35. Damiano Caruso (ITA) 11:40.

36. Geoffrey Bouchard (FRA) 11:54.

37. Kenny Elissonde (FRA) 11:54.

38. Álvaro Cuadros (ESP) 12:05.

39. Pavel Sivakov (RUS) 12:24.

40. Sam Oomen (NED) 12:24.

41. Luis Ángel Maté (ESP) 12:24.

42. Óscar Cabedo (ESP) 12:37.

43. Rafal Majka (POL) 12:37.

44. Carlos Verona (ESP) 12:37.

45. Jan Hirt (CZE) 12:43.

46. Joan Bou (ESP) 12:53.

47. Gotzon Martín (ESP) 12:53.

48. Angel Madrazo (ESP) 12:53.

49. Sergio Henao (COL) 12:53.

50. Jens Keukeleire (BEL) 13:31.

51. Lilian Calmejane (FRA) 13:49.

52. Steff Crass (BEL) 13:53.

53. Simone Petilli (ITA) 14:39.

54. Mark Padun (UKR) 15:10.

55. Rémy Rochas (FRA) 15:20.

56. Koen Bouwman (NED) 15:39.

57. Mickaël Cherel (FRA) 16:32.

58. Gorka Izagirre (ESP) 16:32.

59. Ben Zwiehoff (GER) 16:32.

60. Joe Dombrowski (USA) 16:36.

61. Oier Lazkano (ESP) 16:55.

62. Jan Polanc (SLO) 17:10.

63. Jon Izagirre (ESP) 17:33.

64. Tylan van Baarle (NED) 17:33.

65. Gianluca Brambilla (ITA) 18:25.

66. Chris Hamilton (AUS) 20:16.

67. Wout Poels (NED) 20:16.

68. Anthony Roux (FRA) 20:54.

69. José Joaquín Rojas (ESP) 21:16.

70. Mikel Landa (ESP) 21:16.

71. Rudy Molard (FRA) 21:16.

72. José Herrada (ESP) 21:16.

73. Martijn Tusveld (NED) 22:51.

74. Mikel Nieve (ESP) 22:51.

75. Julen Amezqueta (ESP) 22:51.

76. Robert Gesink (NED) 22:51.

77. Antonio Nibali (ITA) 22:51.

78. Jonathan Lastra (ESP) 22:51.

79. Floris De Tier (BEL) 23:15.

80. Xabier Azparren (ESP) 24:07.

81. Mikel Iturria (ESP) 24:07.

82. Patrick Gamper (AUT) 24:07.

83. Ander Okamika (ESP) 24:07.

84. Sander Armee (BEL) 24:07.

85. Mikel Bizkarra (ESP) 24:07.

86. Guy Niv (ISR) 24:07.

87. Yuriy Natarov (KAZ) 24:07.

88. Luis León Sánchez (ESP) 24:07.

89. Imanol Erviti (ESP) 24:07.

90. Fernando Barceló (ESP) 24:07.

91. Diego Camargo (COL) 24:07.

92. Yukiya Arashiro (JPN) 24:07.

93. Nélson Oliveira (POR) 24:22.

94. Wesley Kreder (NED) 24:22.

95. Sep Vanmarcke (BEL) 24:26.

96. Stan Dewulf (BEL) 25:04.

97. Anton Palzer (GER) 25:08.

98. Jetse Bol (NED) 25:17.

99. Thymen Arensman (NED) 25:17.

100. Pelayo Sánchez (ESP) 25:17.

101. Lawson Craddock (USA) 25:17.

102. Chad Haga (USA) 25:17.

103. Eddy Finé (FRA) 25:17.

104. Scott Thwaites (GBR) 25:17.

105. Fabio Aru (ITA) 25:17.

106. Salvatore Puccio (ITA) 25:17.

107. Lennard Hofstede (NED) 25:17.

108. Tobias Ludvigsson (SWE) 25:17.

109. Nicholas Nick Sch (AUS) 25:17.

110. Lucas Hamilton (AUS) 25:17.

111. James Piccoli (CAN) 25:17.

112. Ramon Sinkeldam (NED) 25:17.

113. Olivier Le Gac (FRA) 25:17.

114. Jhonatan Narváez (ECU) 25:17.

115. Jonathan Caicedo (ECU) 25:17.

116. Harm Vanhoucke (BEL) 25:17.

117. Andreas Kron (DEN) 25:17.

118. Florian Vermeersch (BEL) 25:17.

119. Antonio Soto (ESP) 25:17.

120. Clément Venturini (FRA) 25:17.

121. Quinn Simmons (USA) 25:17.

122. Nathan Van Hooydonck (BEL) 25:17.

123. Damien Touzé (FRA) 25:28.

124. Rui Oliveira (POR) 27:06.

125. Matteo Trentin (ITA) 29:16.

126. Damien Howson (AUS) 29:16.

127. Kevin Van Melsen (BEL) 29:16.

128. Piet Allegaert (BEL) 29:16.

129. Magnus Nielsen (DEN) 29:29.

130. Alex Kirsch (LUX) 29:34.

131. Michael Matthews (AUS) 29:34.

132. Mauri Vansevenant (BEL) 30:14.

133. James Knox (GBR) 30:14.

134. Sacha Modolo (ITA) 30:16.

135. Fabio Jakobsen (NED) 34:01.

136. Zdenek Stybar (CZE) 34:01.

137. Florian Sénéchal (FRA) 34:01.

138. Riccardo Minali (ITA) 34:01.

139. Robert Stannard (AUS) 34:01.

140. Alberto Dainese (ITA) 34:01.

141. Bert Van Lerberghe (BEL) 34:01.

142. Itamar Einhorn (ISR) 34:01.

143. Tom Scully (NZL) 34:01.

144. Kiel Reijnen (USA) 34:01.

145. Maxim Van Gils (BEL) 34:01.

146. Sylvain Moniquet (BEL) 34:01.

147. Bertjan Lindeman (NED) 34:01.

148. Cesare Benedetti (POL) 34:01.

149. Andrea Bagioli (ITA) 34:01.

150. Luka Mezgec (SLO) 34:01.

151. Edward Planckaert (BEL) 34:01.

152. Josef Cerný (CZE) 34:01.

153. Diego Rubio (ESP) 34:01.

154. Nico Denz (GER) 34:01.

155. Carlos Canal (ESP) 34:01.

156. Sebastian Berwick (AUS) 34:01.

157. Connor Brown (NZL) 34:01.

158. Michael Storer (AUS) 34:01.

159. Dimitri Claeys (BEL) 34:01.

160. Juan José Lobato (ESP) 34:01.

161. Alexander Krieger (GER) 34:01.

162. Martin Laas (EST) 34:01.

163. Jordi Meeus (BEL) 34:01.

164. Jon Aberasturi (ESP) 34:01.

165. Richard Carapaz (ECU) Abandonó

- Clasificación general tras la 14ª etapa:

1. Odd Christian Eiking (NOR/Wanty) 55 h 03:17.

2. Guillaume Martin (FRA/COF) a 54.

3. Primoz Roglic (SLO/JUM) 1:36.

4. Enric Mas (ESP/MOV) 2:11.

5. Miguel Ángel López (COL/MOV) 3:04.

6. Jack Haig (AUS/BAH) 3:35.

7. Egan Bernal (COL/INE) 4:21.

8. Adam Yates (GBR/INE) 4:49.

9. Sepp Kuss (USA/JUM) 4:59.

10. Felix Großschartner (AUT/BOR) 5:31.

11. Aleksander Vlasov (RUS/AST) 6:04.

12. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 6:16.

13. Gino Mäder (SUI/BAH) 6:47.

14. Louis Meintjies (RSA/INT) 7:07.

15. David De la Cruz (ESP/UAE) 7:11.

16. Juan Pedro López (ESP/TRE) 10:08.

17. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 16:24.

18. Damiano Caruso (ITA/BAH) 18:40.

19. Jan Polanc (SLO/UAE) 19:58.

20. Rémy Rochas (FRA/COF) 26:29.

21. Geoffrey Bouchard (FRA/AG2) 26:53.

22. Rafal Majka (POL/UAE) 29:30.

23. Carlos Verona (ESP/MOV) 29:54.

24. Clément Champoussin (FRA/AG2) 36:04.

25. Romain Bardet (FRA/DSM) 38:27.

26. Lilian Calmejane (FRA/AG2) 39:05.

27. Sam Oomen (NED/JUM) 39:46.

28. Steff Crass (BEL/LOT) 40:42.

29. Gorka Izagirre (ESP/AST) 43:10.

30. Andrej Zeits (KAZ/BIK) 44:17.

31. Gianluca Brambilla (ITA/TRE) 45:27.

32. Martijn Tusveld (NED/DSM) 45:59.

33. Óscar Cabedo (ESP/BBH) 47:28.

34. Mikel Landa (ESP/BAH) 47:43.

35. Sergio Henao (COL/QHU) 48:18.

36. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/CJR) 49:00.

37. Fabio Aru (ITA/QHU) 50:00.

38. Jesús Herrada (ESP/COF) 51:37.

39. Simone Petilli (ITA/INT) 54:23.

40. Daniel Navarro (ESP/BBH) 54:27.

41. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 55:49.

42. Mikel Nieve (ESP/BIK) 56:49.

43. Jon Izagirre (ESP/AST) 57:18.

44. Rudy Molard (FRA/GFJ) 58:35.

45. Wout Poels (NED/BAH) 1 h 02:16.

46. Luis Ángel Maté (ESP/EUS) 1 h 02:24.

47. Gotzon Martín (ESP/EUS) 1 h 02:25.

48. Tylan van Baarle (NED/INE) 1 h 03:41.

49. Jonathan Lastra (ESP/CJR) 1 h 04:32.

50. Nicholas Nick Sch (AUS/BIK) 1 h 05:38.

51. Julen Amezqueta (ESP/CJR) 1 h 06:01.

52. Ryan Gibbons (RSA/UAE) 1 h 07:51.

53. Luis León Sánchez (ESP/AST) 1 h 09:38.

54. Pavel Sivakov (RUS/INE) 1 h 09:46.

55. Mickaël Cherel (FRA/AG2) 1 h 14:06.

56. James Piccoli (CAN/ISR) 1 h 17:49.

57. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 1 h 18:54.

58. Jan Hirt (CZE/INT) 1 h 20:43.

59. Andreas Kron (DEN/LOT) 1 h 21:07.

60. Mark Padun (UKR/BAH) 1 h 21:14.

61. Mikel Bizkarra (ESP/EUS) 1 h 22:52.

62. Michael Storer (AUS/DSM) 1 h 23:35.

63. Nicolas Prodhomme (FRA/AG2) 1 h 23:35.

64. Floris De Tier (BEL/ALP) 1 h 26:26.

65. Rein Taaramae (EST/INT) 1 h 29:28.

66. Jhonatan Narváez (ECU/INE) 1 h 30:12.

67. Olivier Le Gac (FRA/GFJ) 1 h 30:36.

68. Joe Dombrowski (USA/UAE) 1 h 31:29.

69. Magnus Nielsen (DEN/EF1) 1 h 31:31.

70. Jay Vine (AUS/ALP) 1 h 31:36.

71. Andrea Bagioli (ITA/DEC) 1 h 33:07.

72. Joan Bou (ESP/EUS) 1 h 33:09.

73. Ben Zwiehoff (GER/BOR) 1 h 33:49.

74. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 1 h 35:05.

75. José Joaquín Rojas (ESP/MOV) 1 h 35:18.

76. Jetse Bol (NED/BBH) 1 h 36:26.

77. Angel Madrazo (ESP/BBH) 1 h 36:43.

78. Mauri Vansevenant (BEL/DEC) 1 h 36:56.

79. Koen Bouwman (NED/JUM) 1 h 37:27.

80. Aritz Bagües (ESP/CJR) 1 h 38:39.

81. Anthony Roux (FRA/GFJ) 1 h 38:44.

82. Lawson Craddock (USA/EF1) 1 h 39:40.

83. Stan Dewulf (BEL/AG2) 1 h 40:48.

84. Michael Matthews (AUS/BIK) 1 h 41:46.

85. Antonio Soto (ESP/EUS) 1 h 42:58.

86. Jonathan Caicedo (ECU/EF1) 1 h 44:28.

87. Yuriy Natarov (KAZ/AST) 1 h 45:32.

88. Rui Oliveira (POR/UAE) 1 h 46:07.

89. Fernando Barceló (ESP/COF) 1 h 46:11.

90. Thomas Pidcock (GBR/INE) 1 h 46:15.

91. Imanol Erviti (ESP/MOV) 1 h 46:22.

92. Maxim Van Gils (BEL/LOT) 1 h 47:26.

93. José Herrada (ESP/COF) 1 h 47:40.

94. Kévin Geniets (LUX/GFJ) 1 h 48:05.

95. Nélson Oliveira (POR/MOV) 1 h 48:27.

96. Cesare Benedetti (POL/BOR) 1 h 48:40.

97. Arnaud Démare (FRA/GFJ) 1 h 51:46.

98. Robert Gesink (NED/JUM) 1 h 51:47.

99. Diego Camargo (COL/EF1) 1 h 51:49.

100. Matthew Holmes (GBR/LOT) 1 h 51:52.

101. Damien Howson (AUS/BIK) 1 h 52:31.

102. Matteo Trentin (ITA/UAE) 1 h 52:32.

103. Damien Touzé (FRA/AG2) 1 h 53:09.

104. Dylan Sunderland (AUS/QHU) 1 h 53:16.

105. Jan Tratnik (SLO/BAH) 1 h 54:34.

106. James Knox (GBR/DEC) 1 h 54:34.

107. Guy Niv (ISR/ISR) 1 h 56:02.

108. Sander Armee (BEL/QHU) 1 h 56:48.

109. Thymen Arensman (NED/DSM) 1 h 57:28.

110. Clément Venturini (FRA/AG2) 1 h 57:54.

111. Mikel Iturria (ESP/EUS) 1 h 58:19.

112. Sylvain Moniquet (BEL/LOT) 1 h 58:28.

113. Chris Hamilton (AUS/DSM) 1 h 58:42.

114. Pelayo Sánchez (ESP/BBH) 1 h 58:51.

115. Luka Mezgec (SLO/BIK) 2 h 00:01.

116. Álvaro Cuadros (ESP/CJR) 2 h 00:50.

117. Oier Lazkano (ESP/CJR) 2 h 03:47.

118. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 2 h 04:47.

119. Nathan Van Hooydonck (BEL/JUM) 2 h 05:31.

120. Wesley Kreder (NED/INT) 2 h 06:48.

121. Patrick Gamper (AUT/BOR) 2 h 08:18.

122. Antonio Nibali (ITA/TRE) 2 h 08:36.

123. Ander Okamika (ESP/BBH) 2 h 08:59.

124. Carlos Canal (ESP/BBH) 2 h 10:34.

125. Ramon Sinkeldam (NED/GFJ) 2 h 10:39.

126. Yukiya Arashiro (JPN/BAH) 2 h 10:41.

127. Florian Sénéchal (FRA/DEC) 2 h 10:46.

128. Xabier Azparren (ESP/EUS) 2 h 11:00.

129. Florian Vermeersch (BEL/LOT) 2 h 12:40.

130. Eddy Finé (FRA/COF) 2 h 13:37.

131. Anton Palzer (GER/BOR) 2 h 14:01.

132. Tobias Ludvigsson (SWE/GFJ) 2 h 18:15.

133. Edward Planckaert (BEL/ALP) 2 h 19:10.

134. Robert Stannard (AUS/BIK) 2 h 19:55.

135. Chad Haga (USA/DSM) 2 h 21:38.

136. Sep Vanmarcke (BEL/ISR) 2 h 23:10.

137. Zdenek Stybar (CZE/DEC) 2 h 23:14.

138. Jon Aberasturi (ESP/CJR) 2 h 23:19.

139. Alexander Krieger (GER/ALP) 2 h 24:22.

140. Salvatore Puccio (ITA/INE) 2 h 25:38.

141. Lennard Hofstede (NED/JUM) 2 h 25:49.

142. Nico Denz (GER/DSM) 2 h 26:19.

143. Piet Allegaert (BEL/COF) 2 h 27:36.

144. Sacha Modolo (ITA/ALP) 2 h 29:10.

145. Bertjan Lindeman (NED/QHU) 2 h 29:12.

146. Scott Thwaites (GBR/ALP) 2 h 30:00.

147. Alex Kirsch (LUX/TRE) 2 h 32:45.

148. Sebastian Berwick (AUS/ISR) 2 h 33:41.

149. Dimitri Claeys (BEL/QHU) 2 h 33:58.

150. Juan José Lobato (ESP/EUS) 2 h 35:03.

151. Kevin Van Melsen (BEL/INT) 2 h 36:26.

152. Bert Van Lerberghe (BEL/DEC) 2 h 37:14.

153. Connor Brown (NZL/QHU) 2 h 37:53.

154. Quinn Simmons (USA/TRE) 2 h 39:03.

155. Tom Scully (NZL/EF1) 2 h 39:08.

156. Alberto Dainese (ITA/DSM) 2 h 39:25.

157. Diego Rubio (ESP/BBH) 2 h 41:27.

158. Riccardo Minali (ITA/INT) 2 h 41:31.

159. Jordi Meeus (BEL/BOR) 2 h 44:30.

160. Fabio Jakobsen (NED/DEC) 2 h 48:10.

161. Martin Laas (EST/BOR) 2 h 48:24.

162. Itamar Einhorn (ISR/ISR) 2 h 50:49.

163. Josef Cerný (CZE/DEC) 2 h 53:26.

164. Kiel Reijnen (USA/TRE) 2 h 55:30.

pb-pve/dr/gh