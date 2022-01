Barty busca 'en casa' su primer título en el Abierto de Australia

La N.1 del mundo Ashleigh Barty, bajo la presión de verse con la 'obligación' de conquistar su primer Abierto de Australia, ¿logrará el sábado ante Danielle 'Danimal' Collins mostrarse tan dominadora como ha hecho hasta semifinales?

"Va a ser espectacular", promete Collins, de 28 años, antes de su primera final del Grand Slam, el sábado a partir de las 19h30 locales (08h30 GMT).

"Tengo muchas ganas de estar ahí", asegura Barty, de 25 años, que parte como gran favorita en su primera final en Melbourne.

No en vano mostró una superioridad arrolladora ante sus seis primeras rivales del torneo. Ni una sola logró arrebatarle un set, ni más de cuatro juegos en una misma manga (Anisimova en octavos), ni más de siete juegos en un partido (Anisimova). La propia Amanda Anisimova le obligó a emplearse 1 hora y 14 minutos sobre la pista, mientras que todas las demás se deshizo entre 52 y 63 minutos de juego.

El jueves, ante Madison Keys (51ª), Barty se apoyó en un excelente servicio para imponer su tenis y no dejar la menor opción a su rival, 6-1, 6-3.

"Me encuentro muy bien en mis juegos al servicio. Tengo una gran confianza en mi juego y en mi servicio", confesó Barty.

El sábado, será la volcánica Danielle Collins a la que habrá que "neutralizar", como ella dice.

Una jugadora que despliega una agresividad a raudales sobre la pista (ni siquiera se sienta en los cambios de lado porque tiene la impresión de que "no tiene tiempo") y una determinación férrea.

"Tantas jugadoras han conquistado títulos de Grand Slam estos últimos años cuando no se contaba con ello, que eso da esperanza a todas las jugadoras. Yo utilizo esa mentalidad para dar lo mejor de mí misma", explicó.

Todo ello enmarcado en un regreso al primer plano después de unos problemas de salud que parecen solucionados después que se operase hace unos meses para tratar una endometriosis.

Sobre la pista es la velocidad de sus bolas lo que sorprende: "Nunca tuve que jugar una bola tan rápida en un partido", reconoció su víctima en semifinales, la polaca Iga Swiatek (9ª), superada 6-4, 6-1.

"Pasé muchísimo tiempo en gimnasio para levantar pesos para trabajar la potencia y la velocidad. Y ahora, siento que soy capaz, sobre la pista, de utilizar todo esto en mi tenis, de utilizar mis piernas y mi fuerza de rotación para golpear fuerte", explicó la jugadora apodada 'Danimal'.

Así pues, aunque ha ganado tres de sus cuatro enfrentamientos previos, Barty haría mal en confiarse.

N.1 del mundo desde septiembre de 2019, Barty cuenta su palmarés con dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021), pero aún persigue su primer 'Grande' australiano delante de un público que la venera.

"Es increíble estar en la final del torneo de Grand Slam nacional. Es con lo que sueña todo jugador australiano. Así que sí, va a ser una experiencia increíble el sábado", reconoció este jueves tras sellar el pase a la final.

Pero ante una rival que no parece sentir otra cosa que agresividad sobre la pista, esa experiencia podría tornarse en pesadilla en medio de una gran presión.

La última australiana en alcanzar la final en Melbourne fue Wendy Turnbull en 1980, cuando cayó ante la checoslovaca Hana Mandlikova.

Mats Wilander, quien ganó en Melbourne tres de sus siete títulos de Grand Slam, está convencido de que Barty no cederá ante la presión.

"Si me hubieran hecho la pregunta hace dos semanas, habría dicho que ella tiene mucha presión. Pero ahora ya no. No en la final. Su servicio es mejor que el de todas las demás, su derecha también es la mejor, y se desplaza mejor que todas las demás", indicó.

ig/ll/dlo/iga/dr