Barty, Osaka, española Badosa y Kerber avanzan a octavos en Cincinnati

La australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, se recuperó y salió airosa este miércoles ante la británica Heather Watson en el WTA 1000 de Cincinnati, donde la japonesa Naomi Osaka, la española Paula Badosa, la checa Petra Kvitova y la alemana Angelique Kerber también avanzaron a los octavos de final.

Barty, primera favorita del evento, sometió a la británica con parciales de 6-4, 7-6 (7/3) en una hora y 48 minutos. Su rival en la siguiente manga será la bielorrusa Victoria Azarenka, decimocuarta sembrada y campeona defensora, que derrotó a la estadounidense Alison Riske por 6-2, 7-5.

"Me siento bien. Siento que estoy lista para jugar", señaló Barty. Estoy tan cerca del 100%. Me siento cómoda, lista y emocionada de jugar aquí en Cincinnati, sabiendo que nos estamos mudando a Nueva York (para el US Open), uno de los mejores torneos".

Osaka, segunda favorita, la española Badosa, la checa Kvitova y la alemana Kerber también salieron triunfantes en esta jornada para conseguir sus respectivos boletos a los octavos.

La japonesa se recuperó tras caer en el primer set para lograr una victoria de 4-6, 6-3, 6-4 sobre la estadounidense Coco Gauff en segunda ronda. Ahora chocará en los octavos con la suiza Jil Teichmann, quien venció a la estadounidense Bernarda Pera por 6-1, 6-4.

La cuatro veces ganadora de torneos de Grand Slam está jugando su primer evento desde los Juegos Olímpicos de Tokio, donde salió en la tercera ronda.

Badosa, a su vez, dispuso en un peleado desafío de la bielorrusa Aryna Sabalenka, tercera cabeza de serie, con marcadores de 5-7, 6-2, 7-6 (7/4). Badosa va ahora en octavos frente a la kazaja Elena Rybakina, quien sometió a la belga Elise Martens (N.15) por 6-3, 6-2.

La alemana Kerber, ex número uno del mundo, sorprendió a la ucraniana Elina Svitolina, cuarta cabeza de serie, por 7-5, 2-6, 6-4.

Kerber luchará en octavos contra la letona Jelena Ostapenko, que venció por abandono a la estadounidense Jennifer Brady (N.13), cuando el marcador estaba 6-7 (2/7), 5-4.

En tanto, la checa Kvitova, undécima favorita, sometió a la rusa Veronika Kudermetova con parciales de 6-2, 6-4. En octavos Kvitova se medirá a la griega Ons Jebeur o a la polaca Iga Swiatek, sexta sembrada.

Por otro lado, la rumana Simona Halep, también una ex número uno, se retiró de su partido de segunda ronda en la jornada debido a una lesión en el muslo derecho que sufrió en el evento de puesta a punto en cancha dura del US Open.

La quinta cabeza de serie iba a enfrentarse a la estadounidense Jessica Pegula, pero se retiró después de lastimarse en la ronda anterior en una victoria sobre la polaca Magda Linette.

"Después de sentir un dolor agudo en mi aductor derecho durante el partido de ayer, llamé al fisioterapeuta y, con una fuerte venda, pude seguir adelante y ganar".

"Desafortunadamente, una exploración en esta mañana mostró que tengo un pequeño desgarro en el aductor y, por lo tanto, sería demasiado arriesgado para mí jugar hoy".

"Descansaré y haré todo lo que pueda para estar lista para el US Open. Para los fanáticos en Cincinnati, fue hermoso volver a verlos".

- Resultados del miércoles en el torneo WTA 1000 de Cincinnati:

- Segunda ronda:

Angelique Kerber (GER) venció a Elina Svitolina (UKR/N.4) 7-5, 2-6, 6-4

Petra Kvitova (CZE/N.11) a Veronika Kudermetova (RUS) 6-2, 6-4

Elena Rybakina (KAZ) a Elise Mertens (BEL/N.15) 6-3, 6-2

Karolína Muchová (CZE) a Bianca Andreescu (CAN/N.7) 6-4, 6-2

Naomi Osaka (JPN/N.2) a Cori Gauff (USA) 4-6, 6-3, 6-4

Jil Teichmann (SUI) a Bernarda Pera (USA) 6-1, 6-4

Ashleigh Barty (AUS/N.1) a Heather Watson (GBR) 6-4, 7-6 (7/3)

Jelena Ostapenko (LAT) a Jennifer Brady (USA/N.13) 6-7 (2/7), 5-4 (abandono)

Victoria Azarenka (BLR/N.14) a Alison Riske (USA) 6-2, 7-5

Jassica Pegula (USA) a Simona Halep (RUM/N.5) no se presentó

Paula Badosa (ESP) a Aryna Sabalenka (BLR/N.3) 5-7, 6-2, 7-6 (7/4)

Belinda Bencic (SUI/N.10) a Shelby Rogers (USA) 7-6 (7/1), 6-1

meh/cl