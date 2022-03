Baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, usó antidepresivos y opioides antes de morir

Autoridades colombianas encontraron restos de opioides, antidepresivos y marihuana en el cuerpo de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, quien falleció la noche del viernes en un hotel de Bogotá a los 50 años.

Aunque se desconoce la causa de muerte, un examen toxicológico encontró diez sustancias en el cuerpo del músico estadounidense, "entre ellas THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides", indicó la Fiscalía de Colombia en un comunicado divulgado este sábado.

Hawkins solicitó atención médica por un "dolor en el pecho" antes de fallecer.

Fue declarado muerto mientras miles de fanáticos aguardaban la presentación de la banda ganadora de varios premios Grammy en el Festival Estéreo Picnic, pactada para esa noche.

Los médicos forenses siguen trabajando "para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte" de Hawkins, quien había sufrido una sobredosis hace más de veinte años.

El festival anunció la cancelación del show de la banda en Colombia y de su próximo concierto del domingo en Sao Paulo.

Miembro de una de las agrupaciones de rock alternativo más influyentes y aplaudidas por la crítica en el mundo, Hawkins fue conocido por su carisma en el escenario y sus ritmos inspirados en el rock clásico de leyendas como Phil Collins y Roger Taylor, de Queen.

Fue contratado por el cantante principal y antiguo baterista de Nirvana Dave Grohl, aportando la percusión en algunos de los mayores éxitos del grupo, como "Learn to Fly" y "Best of You".

En 2001 estuvo en coma por una sobredosis de heroína. En una entrevista de 2021 con la publicación musical Kerrang, aseguró que ese incidente "cambió todo" en su vida.

"No voy ponerme a predicar contra las drogas porque me encantaba tomar drogas, pero simplemente me salí de control por un tiempo y casi me acaba", admitió entonces.

Familiares sintéticos de la heroína, los opioides son analgésicos altamente adictivos. En Estados Unidos han matado a más de 500.000 personas en las últimas dos décadas.

Bogotá está a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y artistas como Miley Cirus, Sam Smith y Katy Perry han necesitado tanques de oxígeno para sus presentaciones en la ciudad andina.

Por sus enérgicas presentaciones en vivo, Hawkins se convirtió en uno de los integrantes más conocidos de los Foo Fighters junto con Grohl, quien también sufrió en 1994 la muerte de su entonces compañero en Nirvana Kurt Cobain.

Hawkins estaba casado con la ilustradora Alison Hawkins, madre de sus tres hijos.

Docenas de flores, fotos y mensajes dedicados al músico texano fueron dejados por sus fanáticos afuera del hotel donde murió.

"Estoy en estado de shock. Soy baterista y mis principales influencias siempre fueron Foo Fighters y Taylor Hawkins en la batería", dijo a la AFP Ricardo Rodríguez, quien hizo parte del homenaje.

Las condolencias del mundo de la música no tardaron en aflorar. El legendario Ozzy Osbourne lo aclamó como una "gran persona y un increíble músico", mientras que Mick Jagger de los Rolling Stones se declaró "increíblemente triste".

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins", indicó la banda en un comunicado en Twitter. "Su espíritu musical y su contagiosa risa vivirán con todos nosotros para siempre", finalizó.

