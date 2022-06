Bautista pasa por encima de Medvedev en cuartos del torneo de Mallorca

El número 1 del mundo y vigente campeón del torneo, el ruso Daniil Medvedev, fue claramente superado este jueves en cuartos de final del torneo sobre hierba de Mallorca por el español Roberto Bautista (20º) 6-3, 6-2 en 1 hora y 11 minutos.

Desde su derrota en octavos de final en Roland Garros, el ruso alcanzó las finales de los torneos preparatorios para Wimbledon de 's-Hertogenbosch (derrota contra el 205º del mundo Tim van Rijthoven) y después de Halle (superado por el 12º del mundo Hubert Hurkacz), mientras que en la isla mediterránea ha cedido en cuartos.

Debido a la exclusión de los jugadores rusos y bielorrusos como represalia por la guerra en Ucrania, Medvedev no participará en el torneo de Wimbledon que comienza el lunes.

Por su parte, Bautista se enfrentará el viernes por una plaza en la final al suizo Antoine Bellier (303º).

Antes este jueves, el griego Stefanos Tsitsipas, número seis del mundo, se clasificó a semifinales del torneo de Mallorca al imponerse al estadounidense Marcos Giron 7-6 (7/5), 4-6, 6-3.

Tsitsipas, que prosigue en las pistas de hierba del Mallorca Country Club de Santa Ponça su preparación para Wimbledon, sufrió para imponerse el estadounidense.

Tras llevarse la primera manga en el tie-break, Giron reaccionó en el segundo set y aguantó en el tercero hasta que el griego le rompió el servicio para ponerse 5-3 y llevarse el set y el partido con su saque.

"He tenido mucho trabajo hoy. No ha sido fácil y me ha exigido un gran esfuerzo físico", reconoció Tsitsipas tras el partido.

El tenista griego, segundo cabeza de serie, se medirá en semifinales al francés Benjamin Bonzi, de 26 años, que se impuso este jueves al alemán Daniel Altmaier 6-3, 6-4.

- Resultados de la quinta jornada del torneo de tenis de Mallorca:

- Individual masculino - cuartos de final:

Benjamin Bonzi (FRA) derrotó a Daniel Altmaier (GER) 6-3, 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) a Marcos Giron (USA) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3

Roberto Bautista (ESP/N.5) derrotó a Daniil Medvedev (RUS/N.1) 6-3, 6-2

Antoine Bellier (SUI) a Tallon Griekspoor (NED) 5-7, 7-6 (7/5), 6-2

