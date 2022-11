Bayern golea 6-1 al Werder Bremen, pero pierde a Mané a doce días del Mundial

El Bayern Múnich, líder de la Bundesliga, goleó 6-1 al Werder Bremen (7º) para afianzarse al frente de la tabla, pero perdió por lesión al senegalés Sadio Mané, a solo doce días del Mundial de Catar, donde el delantero africano está llamado a ser una de las estrellas.

Gracias a este quinto triunfo consecutivo, el Bayern suma 31 puntos, cuatro más que el Friburgo y cinco por encima del Unión Berlín, que completan el podio provisional y que el miércoles jugarán respectivamente en Leipzig y contra el Augsburgo.

En esta 14ª jornada de la Bundesliga, penúltima antes del parón por el mundial, el campeón germano apenas sufrió y dejó visto para sentencia el duelo antes del descanso.

A doce días del Mundial, el portero de la Mannschaft y capitán del Bayern Manuel Neuer jugó por primera vez desde que en octubre sufriera una contractura en el hombro.

Anotaron por los bávaros Jamal Musiala (6), Serge Gnabry (22, 28 y 82), Leon Goretzka (26) y el joven Matthys Tel (85), mientras que por el Bremen Anthony Jung colocó el 1-1 provisional en el minuto 10.

"Comenzamos de manera brillante la primera parte. Fue espectacular y pudimos haber marcado más goles", destacó tras el partido el centrocampista Joshua Kimmich.

Pero además de la victoria del Bayern, la noticia en el Allianz Arena fue la retirada del campo por lesión de Mané.

Dolorido de su rodilla derecha tras un choque ocurrido al cuarto de hora de partido, Mané se tiró al césped y trató de seguir jugando después de haber sido atendido durante unos minutos, antes de hacer signo a su entrenador Julian Nagelsmann para cambiarlo.

"No puedo decirles qué tiene con precisión. Ha recibido un golpe en la rótula derecha, pero por el momento no pudo decir más. No le he visto tras el partido, espero que no sea nada demasiado grave", comentó el técnico bávaro, confirmando unas declaraciones precedentes de su segundo, Dino Topmöller, que aseguro que la lesión del punta africano "no parece demasiado grave".

Segundo en la clasificación del último Balón de Oro, por detrás del francés Karim Benzema, Mané es la estrella de Senegal, último campeón de África (en febrero) y finalista con el Liverpool en la última Liga de Campeones, antes de fichar por el Bayern Múnich el pasado verano boreal.

En Catar, Senegal debutará el 21 de noviembre contra Países Bajos, en un duelo del grupo A que completan la anfitriona Catar y Ecuador.

En otro encuentro del martes, el Borussia Dortmund (4º) vio rota su racha de tres triunfos consecutivos en la Bundesliga después de perder 2-0 en su visita a Wolfsburgo (8º).

Los hombres de Edin Terzic se quedan de esta manera con 25 puntos en la clasificación y al término de la jornada podrían quedar incluso fuera de los puestos de Champions.

Poco inspirados en ataque, el Dortmund fue casi todo el partido por debajo en el marcador, tras recibir el tanto del Wolfsburgo en el minuto 6, cuando Michy van de Ven se aprovechó de la mala defensa rival en un córner para marcar.

Los jugadores visitantes se toparon después con Koen Casteels, el portero del Wolfsburgo, autor de varias paradas decisivas.

El Dortmund acabaría encajando un segundo gol en el descuento de la segunda parte, en una contra favorecida por un resbalón de Julian Brandt y el remate a la red del internacional alemán Lukas Nmecha.

El Wolfsburgo, por su parte, encadena un séptimo encuentro sin derrota en la Bundesliga y remonta a la 8º plaza de la clasificación, con 20 puntos, después de un inicio de temporada catastrófico, con cuatro derrotas, una victoria y dos empates.

Borussia Mönchengladbach (9º) y Hertha Berlín (16º) perdieron la ocasión de escalar posiciones en la tabla tras perder por el mismo resultado (2-1) en sus visitas al Stuttgart (13º) y Bochum (17º).

