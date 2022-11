Béisbol5: de las calles de Cuba y Venezuela al Mundial en México

Surgidos en los barrios de Cuba y Venezuela, los populares juegos 'cuatro esquinas' y 'pelotica de goma' evolucionaron rápidamente hasta extenderse por casi todo el mundo bajo el nombre de Béisbol5, una disciplina que busca aceptación a través de su primer Mundial que se está celebrando en México.

"Solamente sé que se juega sin bat ni manopla, pero sigue el mismo estilo del béisbol", dice a la AFP Alfonso Carrillo, uno de los 2.000 espectadores curiosos que el lunes por la noche asistieron a la inauguración de la Copa del Mundo del joven deporte en el Zócalo, en el centro histórico de la Ciudad de México.

El Zócalo es la plaza pública más importante del país, escenario de eventos multitudinarios: protestas, mítines, verbenas, conciertos, exhibiciones y ahora casa de la primera Copa del Mundo de Béisbol5. Allí se montó la estructura necesaria para la competencia.

Horas antes, Riccardo Fraccari, presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softol (WBSC) adelantó a los asistentes que el béisbol5 "es un deporte que físicamente demanda mucho y para la tribuna es entusiasmante por la rapidez con que se juega. Aquí no hay tiempo muerto".

Fraccari advirtió que en este novedoso deporte "se quitaron dos elementos del béisbol tradicional: el lanzador y el receptor".

En el béisbol5, la pelota se pone en juego impulsada por la mano de un ofensivo que equivale al bateador, en ese momento se ponen a prueba los reflejos y los tiros de los cinco defensores para buscar los tres 'outs' de las cinco entradas que dura el partido.

En el béisbol5 no hay jonrones, ni strikes, tampoco se cuentan los hits ni los errores. No hay estadísticas meticulosas.

Desde un terreno de juego de 18 metros por lado (la distancia entre bases es de 13 metros), la intención es captar la atención de los jóvenes con la versión urbana del béisbol.

Para jugar al béisbol5 no se requiere equipamiento caro. "No es mucho lo que se ocupa: un short (pantaloncillo), una playera (camiseta) y rodilleras para no lastimarte, y adaptarte a la pelota", comenta Alfredo Lerma, coach de México.

Otro atractivo del béisbol5 es que se trata de uno de los pocos deportes mixtos que existen en el mundo.

En esta Copa del Mundo compiten 12 selecciones, cada una tiene ocho jugadores (de 15 años en adelante): cinco en juego y tres reservas. El reglamento exige que cuando menos debe haber en acción dos mujeres y tres hombres o viceversa.

"La parte más interesante del béisbol5 es que, como no hay diferencias entre hombres y mujeres, como si las hay en el béisbol tradicional, eso facilita que la gente quiera jugarlo", comenta para la AFP Ayako Rokkaku, jugadora y coach de la selección de Japón en el Mundial.

Sobre entrenar conjuntamente a jugadores y jugadoras, Niowaldo Zorrilla, mánager de la selección de Venezuela, comentó a la AFP que es la "primera experiencia que tengo con un equipo mixto, y buscamos la integración, que el hombre respete a la mujer y la mujer respete al hombre, pero integrados con un mismo objetivo".

Pero la integración no ha sido sencilla, considera Briandy Molina, jugador de Cuba: "En su inicio fue complicado ya que los hombres no estábamos acostumbrados a convivir con féminas en el terreno de juego, pero poco a poco nos volvimos una familia y nos apoyamos. Para mí, sin las féminas este béisbol5 no tiene gracia".

Nacido en 1995, Briandy Molina es considerado uno de los jugadores de béisbol5 más destacados en el mundo. Aunque su llegada a este deporte fue inesperada.

"Estudiaba en la Universidad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, en La Habana", cuenta Molina "y llegó una información de que se iba a hacer un evento de béisbol5, que en aquel momento no lo conocíamos, nos dijeron que era un juego parecido al 'cuatro esquinas' que es un juego tradicional de las calles de Cuba... Hoy estamos aquí, un orgullo total, lo más hermoso que me ha sucedido en la vida".

Molina supo del béisbol5 en noviembre de 2017. Poco después los cubanos llevaron la idea a Venezuela.

"Una delegación cubana llegó a Venezuela a impartir talleres de béisbol5", comenta Zorrilla y detalla que "nosotros ya teníamos un poco de conocimiento de esta disciplina a partir de la 'pelotica de goma', sólo tuvimos que adaptarnos a algunas reglas".

Reconocidas en el béisbol tradicional por sus grandes peloteros, Venezuela y Cuba aspiran ahora a posicionarse como referencia del béisbol5.

"Seguramente vamos a ser una potencia en esta disciplina ya que en nuestros barrios los niños juegan la 'pelotica de goma' y ese es el semillero", considera Zorrilla.

"Nosotros ganamos el Open de las Américas y creemos que estamos en la elite del mundo", sentencia Molina.

Misión de la WBSC es colocar algún día el béisbol5 en los Juegos Olímpicos. Por lo pronto desarrolla el novedoso deporte con 198 federaciones nacionales más 12 miembros asociados.

"En muchos países no hay béisbol tradicional, no hay infraestructura, no hay fanáticos, y si no hay fanáticos no hay atención de los medios y no hay sponsors. El béisbol5 va a facilitar eso", consideró Riccardo Fraccari poco antes de inaugurar el primer Mundial.

El lunes en el juego inaugural, México venció 2 partidos a 0 a Lituania (5x3 y 4x2) en menos de 40 minutos, mucho menos que las tres o cuatro horas que puede durar un partido de béisbol tradicional.

