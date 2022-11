Benzema "conoce su cuerpo", asegura Tchouaméni

El atacante Karim Benzema se perdió los últimos partidos del Real Madrid "porque no estaba al cien por cien", él "conoce su cuerpo", aseguró este jueves su compañero Aurélien Tchouaméni, en referencia al estado físico del Balón de Oro, a cinco días del primer partido de Francia en el Mundial de Catar, contra Australia.

"Si no jugó los últimos partidos es que no estaba al cien por cien. Pero, en el Real Madrid y en la selección de Francia, todo el mundo respeta eso", puntualizó el centrocampista durante la primera rueda de prensa de los campeones del mundo en Doha, ante más de 200 periodistas.

Tchouaméni señaló que espera que esté recuperado para el primer encuentro ante Australia, el martes a las 17h00 GMT en el Al Wakrah, al sur de la capital catarí.

Con molestias en el muslo, Benzema solo ha disputado media hora de juego desde el 19 de octubre y no participa en los entrenamientos colectivos desde el inicio de la concentración el lunes.

Este jueves, el delantero continuó con ejercicios específicos al margen del grupo.

"Tuve unos pequeños dolores por todos lados, es normal por la cantidad de partidos que hay. Me estoy cuidando, estaré apto y presente para la selección, no hay ningún problema", aseguró el domingo el flamante Balón de Oro, en una entrevista emitida por Téléfoot.

"Está acostumbrado a las críticas porque es un gran jugador y te puedo decir que no le afectan para nada. Es muy tranquilo, tiene mucha experiencia, conoce su cuerpo y si no jugó fue porque no se consideraba capaz de ayudar en todo lo posible al equipo", indicó Tchouaméni en el estadio Jassim bin Hamad, campo de entrenamiento de los Blues en Catar. Benzema "sabe que va a estar bien y cuando esté listo ayudará al equipo", prosiguió el también jugador del Real Madrid.

Varios especialistas habían especulado que Benzema se estaba reservando voluntariamente en las últimas semanas para la Copa del Mundo, su segundo Mundial con la selección de Francia después de 2014.

ama-jta/jde/rsc/iga