Berretini despide en el US Open a un Murray que no tira la toalla

El italiano Matteo Berrettini venció este viernes en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al veterano Andy Murray, que después rechazó tener planes para una eventual retirada.

Berrettini avanzó por cuarto año seguido a los octavos de final de Flushing Meadows (Nueva York) con un marcador de 6-4, 6-4 y 6-7 (1/7) y 6-3.

El bombardero italiano, decimotercer sembrado, necesitó de tres horas y 47 minutos para doblegar la resistencia del británico Murray.

Subcampeón de Wimbledon en 2021, Berrettini enfrentará en octavos al español Alejandro Davidovich, 39 de la ATP.

"Creo que jugamos una sola vez y yo perdí. Estoy deseando tomarme una revancha", dijo Berrettini sobre el español. "Es un gran jugador, muy atlético, será un duelo duro pero estoy listo para la pelea".

A sus 35 años, Murray presentó batalla ante el italiano hasta hacerse con el tercer set y comenzar quebrando en el cuarto, pero el impulso acabó siendo insuficiente ante la lluvia de aces (18) de su rival.

Una década después de su triunfo en el US Open de 2012, Murray ofreció momentos de brillantez durante esta semana en Flushing Meadows, donde alcanzó la tercera ronda por primera vez desde 2016.

Ese mismo año ganó su segundo título de Wimbledon, su tercera y por ahora última corona de Grand Slam.

El escocés aseguró que le sigue motivando demostrar que puede regresar a la élite tras varias temporadas azotado por lesiones.

"Quiero empujar y ver hasta dónde puedo llegar. Esto me motivará y será algo interesante de ver", declaró.

"Mucha gente me dijo que no podría volver a jugar o que podría golpear pelotas pero no volver a competir profesionalmente", recordó. "Eso no tenía sentido, y quiero ver lo cerca que puedo volver a la cima del juego. Sí, esa es la motivación".

Paso a paso Murray ha ido reconstruyendo una carrera que parecía abocada a la retirada en 2019 cuando necesitó que le colocaran un implante metálico en la cadera.

A finales de 2021 estaba en el puesto 134 pero fue escalando hasta presentarse en este US Open en el 51º y se espera que esté cerca del top-40 cuando la lista se actualice después del torneo.

En los torneos de Grand Slam, sin embargo, no pisa unos cuartos de final desde Wimbledon en 2017.

"No soy muy capaz de hacer los movimientos, ni tengo el físico, de hace cinco, seis años. Eso es bastante obvio", reconoció.

"No debería esperar serlo. Si ves a Rafa (Nadal) y a Novak (Djokovic) moviéndose por la pista ahora, que tienen una edad similar, lo hacen de forma muy parecida a como lo hacían hace cinco o seis años, mientras que en mi caso, obviamente, ha habido un pequeño descenso", señaló.

"Pero no hay nada que me impida pegar los mismos golpes que antes", aseguró.

