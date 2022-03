Berrettini levanta la mano en Indian Wells y Halep saca primer boleto a cuartos

En busca de su primer título de Masters 1000, el italiano Roberto Berrettini avanzó el martes a los octavos de final de Indian Wells, donde es el segundo sembrado tras Rafa Nadal, mientras Simona Halep sacó el primer boleto a los cuartos femeninos.

Berrettini, número 6 del ranking de la ATP, se impuso al sudafricano Lloyd Harris (32º) por 6-4 y 7-5 en una hora y 32 minutos de juego en la pista 2 de Indian Wells (California).

A sus 25 años, el italiano viene escalando en las últimas dos temporadas hasta los mayores escenarios del circuito.

En 2021 cayó en la final de Wimbledon ante Novak Djokovic y en este arranque de campaña alcanzó las semifinales del Abierto de Australia, donde fue apeado por Nadal.

Berrettini, primer italiano en llegar a los cuartos de final de cada Grand Slam, ambiciona hacerse con su primer Masters 1000 antes de encarar los siguientes torneos grandes del año.

Con esa mentalidad despachó este martes en dos sets al aguerrido Lloyd Harris y se hizo por primera vez con un hueco en los octavos en el desierto californiano.

El italiano impuso su servicio (12 'aces'), uno de los más temidos del circuito, para llevarse la primera manga con rotundidad y remontar un 1-4 adverso en la segunda.

"Se siente bien estar por primera vez" en los octavos de Indian Wells, reconoció después.

Tras sufrir en tres sets ante el joven danés Holger Rune en el estreno, Berrettini no estaba dispuesto a correr la misma suerte ante Harris.

"Me puse un poco nervioso en el segundo set", admitió. "No me gustaba y dejé salir mi ira un poco. A veces es bueno. Creo que encontré el balance para quebrar en el momento correcto".

Con la caída del alemán Alexander Zverev (3º de ATP), Berrettini es el mejor posicionado para avanzar por su lado del cuadro.

En ese mismo sector, el ruso Andrey Rublev (7º) enfrentará el martes al estadounidense Frances Tiafoe (30º) y el argentino Diego Schwartzman (14º) al estadounidense John Isner (23)º.

En el otro lado, el español Rafa Nadal (4º) también tiene el camino más despejado después de las eliminaciones del ruso Daniil Medvedev (1º) y el griego Stefanos Tsitsipas (5º).

El rival de cuartos de Berrettini será el serbio Miomir Kecmanovic, número 61 de la ATP, que el martes batió al neerlandés Botic Van De Zandschulp (47º) por 7-6 (7/3) y 7-5.

En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep, ganadora de dos títulos de Grand Slam, sacó el primer boleto de los cuartos de final al derrotar el martes a su compatriota Sorana Cirstea.

Halep, número 26 del ranking de la WTA, se impuso a Cirstea (27º) por 6-1 y 6-4 en una hora y 22 minutos de juego en la pista central.

De esta forma, Halep vuelve cuatro años después a los cuartos de final de este torneo de categoría WTA 1000, tras varias temporadas marcadas por las lesiones.

"Siempre juego mi mejor tenis aquí porque me encantan las condiciones", se felicitó Halep, campeona de la edición de 2015.

Tras perder la primera manga por un contundente 6-1, Cirstea reaccionó colocándose 0-2 en el arranque del segundo set.

Halep, solvente al servicio y más contundente en los intercambios, encadenó tres juegos seguidos para perfilarse hacia el triunfo por la vía rápida.

"Hoy definitivamente no fue un partido sencillo. Para mí siempre es duro jugar contra una (tenista) rumana. Pero intenté tratarlo como un partido normal y salió bien", afirmó la ganadora de Roland Garros (2018) y Wimbledon (2019)

Su rival en cuartos será la croata Petra Martic, que superó a la rusa Liudmila Samsonova por 7-6 (8/6) y 6-4.

La española Paula Badosa, defensora del título, buscará el martes los cuartos de final ante la joven canadiense Leylah Fernández, subcampeona del pasado Abierto de Estados Unidos.

- Resultados del martes en el torneo de Indian Wells:

Hombres

Tercera ronda

Matteo Berrettini (ITA/N.6) derrotó a Lloyd Harris (RSA/N.30) 6-4, 7-5

Miomir Kecmanovic (SRB) a Botic van de Zandschulp (NED) 7-6 (7/3), 7-5

Mujeres

Octavos de final

Simona Halep (RUM/N.24) derrotó a Sorana Cirstea (RUM/N.26) 6-1, 6-4

Petra Martic (CRO) a Liudmila Samsonova (RUS/N.28) 7-6 (8/6), 6-4

gbv/ol