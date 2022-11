Beyoncé, Kendrick Lamar y Adele lideran pelea por los premios Grammy

Beyoncé lidera la pelea por los premios Grammy de 2023, con nueve nominaciones, seguida por Kendrick Lamar, que disputará ocho categorías, además de Adele y Brandi Carlile que van por siete gramófonos cada una, anunció la Academia de la Grabación este martes.

El anuncio prepara el terreno para un nuevo enfrentamiento en la gala de febrero entre Beyoncé y Adele, después de que el reconocido "Lemonade" que maravilló a la crítica y a los fans perdiera frente la artista británica en las principales categorías en 2017.

Ahora, el exitoso disco bailable "Renaissance" de la reina del pop, construido con colaboraciones de una larga lista de artistas, enfrentará el introspectivo y emocional "30" de Adele en varias de las más prestigiosas categorías de la noche.

La 65ª edición de los premios Grammy se celebrará el 5 de febrero en la Arena Crypto.com de Los Ángeles, y promete ser una de las más fastuosas y cargadas de estrellas galas de la Academia de la Grabación.

Las nominaciones de Beyoncé, de 41 años, la llevaron a marcar un hito al empatar con su esposo, Jay-Z, como los artistas con más nominaciones de la historia de los Grammy, con 88 cada uno.

Pero el anuncio consolidó además al reggatonero puertorriqueño Bad Bunny, y al género latino que trascendió fronteras y prejuicios, al nominar su exitoso "Un verano sin ti" al Mejor álbum del año.

La nominación no sólo es una conquista para el reggaeton, que se expande más allá de las categorías urbanas y llega a la pelea por este codiciado gramófono, sino que también marca la primera vez que un álbum grabado por completo en español es nominado en la categoría.

Nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, la estrella de 28 años ha tenido un año de ensueño, actuando junto a Brad Pitt en la taquillera "Tren Bala" y arrasando en los premios Billboard. Llega este jueves a los Grammy Latinos como gran favorito, con diez nominaciones.

La española Rosalía, que en 2020 se alzó como Mejor nuevo artista, conquistó dos nominaciones para la edición del año próximo con su innovador "Motomami".

Además de competir al Mejor álbum de rock o música alternativa latina contra la chilena Mon Laferte, el argentino Fito Páez y el uruguayo Jorge Drexler, entre otros, la reina de la mezcla de géneros se coló a la Mejor película musical con su revolucionaria producción vertical de "Motomami" para TikTok.

Los reggaetoneros Rauw Alejandro, Daddy Yankee con su álbum de despedida "LEGENDADDY", Farruko, Maluma y Bad Bunny disputan el gramófono al Mejor álbum de música urbana, mientras que las estrellas Camilo, Rubén Blades, Christina Aguilera, Fonseca y Sebastián Yatra irán por el Mejor álbum de pop latino.

La brasileña Anitta, que tomó al mundo por asalto con su éxito "Envolver" fue nominada como Mejor artista revelación, compitiendo con el mexicano-estadounidense Omar Apollo y la banda alemana Maneskin, vencedora del concurso Eurovision.

La pelea por los Grammys será reñida, con la leyenda del R&B Mary J. Blige compitiendo en seis categorías con su "Good Morning Gorgeous", al igual que el rapero Future, DJ Khaled y la estrella del pop Harry Styles, quien también busca su premio al Álbum del año.

Habituales de los premios Grammy, como las cantantes Lizzo y Doja Cat también figuran entre los principales nominados.

Taylor Swift, que ha cumplido su promesa de regrabar sus seis primeros álbumes para poder controlar los derechos de los mismos, volvió a sus raíces country al obtener una de las nominaciones del género por "I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From the Vault)".

También obtuvo una nominación al mejor vídeo musical y otra en el prestigioso concurso Canción del Año, que celebra a los compositores, por su versión de 10 minutos de "All Too Well".

Esa canción salió originalmente en 2012 en el álbum de Swift "Red", pero se calificó para su inclusión más de una década después porque la versión ampliada contenía más del 50% de material nuevo.

La Academia, integrada por artistas, compositores e ingenieros, también honró a estrellas de la escena musical como Bonnie Raitt, Willie Nelson y ABBA con varias nominaciones.

En las categorías globales repiten nombres como Angelique Kidjo y Burna Boy, mientras que la boy band surcoreana BTS -que a principios de año declaró que se tomaba un descanso- volverá a competir por su primer gramófono.

Y no serían los Grammy sin algunas sorpresas: la leyenda Neil Young competirá con estrellas como Adele, Billie Eilish y Justin Bieber por el premio a la mejor película musical.

mdo-pr/ad