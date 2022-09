Biden advierte a Putin contra el uso de armas nucleares en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió una vez más a su homólogo ruso, Vladimir Putin, contra el uso de armas químicas o nucleares en Ucrania, en momentos en que el ejército ucraniano lidera una gran contraofensiva frente a la invasión rusa.

"Cambiaría el curso de la guerra de una manera que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial", advirtió el mandatario estadounidense durante una entrevista con la cadena CBS, cuyos primeros extractos se emitieron el viernes por la noche.

"No lo haga, no lo haga, no lo haga", dijo Biden a Putin, y prometió una respuesta "sustancial" de Estados Unidos si Moscú daba este paso.

Rusia "se convertiría aún más en un paria en el mundo, más que nunca", subrayó.

En las últimas semanas, las fuerzas de Kiev han recuperado franjas de territorio en el este del país que estaban ocupadas por los rusos.

Pese a ello, Vladimir Putin aseguró el viernes que su ofensiva lanzada a fines de febrero en Ucrania continuará. "El plan no requiere cambios... No tenemos prisa", dijo.

Moscú enfrenta además una nueva indignación de Occidente después del descubrimiento de fosas comunes en las afueras de la ciudad de Izium, anteriormente ocupada por Rusia, donde, según funcionarios de Kiev, casi todos los cuerpos exhumados mostraban signos de tortura.

md-cjc/dax/ad/dg