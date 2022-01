Biden considera que si las tropas rusas entran en Ucrania es una "invasión"

Joe Biden aseguró este jueves que cualquier ingreso de tropas rusas en territorio ucraniano sería considerado una "invasión", un día después de haber sugerido que una incursión "menor" en ese país podría desencadenar una respuesta diferente de los aliados de la OTAN.

Biden dijo que fue "absolutamente claro" con el presidente ruso Vladimir Putin y añadió: "Si un grupo de unidades rusas cruza la frontera de Ucrania, es una invasión".

"Conllevará una respuesta económica dura y coordinada que he abordado en detalle con nuestros aliados", añadió, dirigiéndose a la prensa antes de una reunión dedicada a sus proyectos de infraestructuras.

"No debe haber duda alguna: si Putin toma esta decisión, Rusia lo pagará muy caro", insistió el demócrata.

"Este no es el único escenario para el que debemos estar preparados. Rusia tiene una larga experiencia en medidas de agresión que no son acciones militares abiertas", precisó, refiriéndose a posibles "acciones realizadas por soldados rusos que no visten uniforme ruso" o "ciberataques".

"Debemos estar preparados para responder a ello de manera unida y decidida", remarcó.

Joe Biden suscitó polémica el miércoles al plantear la posibilidad de una incursión rusa "menor" en Ucrania.

"Queremos recordar a las grandes potencias que no hay incursiones menores ni naciones pequeñas", replicó el jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Twitter.

aue/ube/erl/mr