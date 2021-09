Biden da espaldarazo a gobernador de California en víspera del revocatorio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un fuerte espaldarazo al gobernador de California este lunes, advirtiendo a los electores del estado que corren el riesgo de tener un mandatario estilo Donald Trump si no defienden a su líder en las urnas.

California, que representa la quinta economía del mundo, votará este martes si desea mantener al gobernador demócrata Gavin Newsom, o si debe ser revocado y reemplazado por otro candidato, en un referendo que cuesta 280 millones de dólares a los cofres públicos y que es impulsado por el partido Republicano, que intenta capitalizar el descontento con las medidas restrictivas por el covid-19.

"Ustedes pueden tener a Gavin Newsom como gobernador o tendrán un Donald Trump", dijo el también demócrata Biden a una audiencia en Long Beach, California.

El principal rival de Newsom es Larry Elder, un derechista locutor de radio que ha apoyado abiertamente al republicano Donald Trump, quien no goza de popularidad en California.

El abogado negro lidera las encuestas entre los 46 contrincantes que esperan disputar los votos en caso de que Newsom sea revocado en el referendo de este martes, que pregunta en la misma boleta si el gobernador debe ser depuesto y quién debe sucederlo.

Newsom necesita una mayoría simple para mantener el cargo, dejando así la pregunta sobre la sucesión descartada.

Pero si más de la mitad lo revoca, quien quiera que obtenga mayor número de votos se convierte en el gobernador de California automáticamente hasta el fin del período, en enero de 2023.

Es la segunda vez en la historia del estado que los californianos van a las urnas para un referendo revocatorio de gobernador. La primera vez resultó en la elección del actor Arnold Schwarzenegger, quien asumió en 2003.

Los republicanos, que desde Schwarzenegger no tienen el control del estado, estaban enfurecidos por las órdenes de Newsom para controlar la pandemia, consideraron innecesarios los confinamientos y la paralización de las aulas presenciales y lo responsabilizaron por los problemas económicos de los pequeños empresarios.

La petición para removerlo ganó fuerza luego de que el gobernador fuera visto en una cena en un lujoso restaurante de California en noviembre, en plena pandemia, sin máscara y con otras personas, en lo que se leyó como una contradicción de sus propias reglas.

Después de un comienzo incierto, al fin de la campaña, Newsom parece haber puesto las cosas a su favor.

La parada de Biden en California cierra un día de gira nacional por el oeste de Estados Unidos, enfocada en subrayar los peligros del cambio climático.

Miles de kilómetros cuadrados de bosques han sido carbonizados en esta temporada de incendios.

Biden, que se reunió con bomberos en Idaho antes de sobrevolar partes del norte de California que fueron arrasadas por las llamas, está promoviendo una legislación multimillonaria para proyectos de inversión que apunta a infraestructura y preparar mejor el país para los destrozos del cambio climático, provocado por la acción humana.

"Cada dólar que invertimos en resiliencia, ahorra hasta 6 dólares más adelante, cuando esa inversión evita que un incendio no se propague tan ampliamente. Esas inversiones salvan vidas", dijo Biden este lunes en Sacramento.

"Cuando pienso en cambio climático, no pienso en costos, pienso en los empleos bien remunerados que estamos creando. Pero también en los empleos que perdemos debido al impacto en la cadena de entrega y en las industrias, porque no hemos actuado de forma suficientemente sagaz", comentó.

El presidente Biden se está enfocando en un tema ya familiar: recordar la urgencia de actuar para combatir el calentamiento global y los desastres asociados, como los incendios forestales y las tormentas.

"La realidad es que tenemos un problema de calentamiento global", dijo Biden más temprano en Boise, Idaho. "Las cosas no volverán a ser como eran. Volver al pasado no es una opción, y la situación no está mejorando", agregó.

Los incendios forestales han aumentado este verano boreal, en particular en el occidente del país, incluyendo los estados que visitará Biden.

Biden, que rompió con el escepticismo de su predecesor republicano Donald Trump sobre el cambio climático, dijo la semana pasada que el mundo enfrenta una "alerta roja" por el peligro del cambio climático, y llamó a la unión, trascendiendo las divisiones partidistas.

El presidente recientemente dijo que el mundo enfrenta un "código rojo" en materia de cambio climático y llamó a los partidos a dejar de lado sus diferencias políticas para trabajar en esto.

"Tenemos que pensar en grande", dijo más temprano este lunes a una audiencia cerca de Sacramento, capital de California.

"Pensar de forma pequeña es una fórmula para el desastre. Vamos a luchar contra este cambio climático", agregó.

Hg/pr/lm