Biden dice que fue informado sobre estadounidenses desaparecidos en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes desconocer el paradero de tres estadounidenses presuntamente desaparecidos en Ucrania tras ofrecerse como voluntarios para luchar contra la invasión rusa, e instó a sus conciudadanos a no viajar a este país en guerra.

"Me han informado. No sabemos dónde están. Pero es por eso que reitero: los estadounidenses no deberían ir a Ucrania. Lo digo de nuevo, los estadounidenses no deberían ir a Ucrania ahora", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca.

Legisladores estadounidenses y familiares de Alexander Drueke y Andy Huynh, ambos de Alabama, dijeron el miércoles que perdieron el contacto con sus seres queridos la semana pasada, cuando luchaban junto a las fuerzas ucranianas cerca de la frontera con Rusia.

Una fotografía de dos de los hombres desaparecidos circula en las redes sociales rusas, en la que se los puede ver aparentemente con las manos atadas en la parte trasera de un camión.

Un tercer hombre, identificado como el excapitán de la Infantería de Marina de Estados Unidos Grady Kurpasi, con 20 años de experiencia, no ha dado señales de vida desde fines de abril, dijo CNN citando a su esposa.

El Departamento de Estado dice que se cree que tres estadounidenses están desaparecidos, parte de un número desconocido, en su mayoría, veteranos militares que se sumaron a extranjeros que se ofrecen como voluntarios junto a las tropas ucranianas.

Los rusos deben considerar a cualquier combatiente voluntario extranjero capturado en Ucrania como prisionero de guerra y, por lo tanto, garantizarle un trato humano, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Hasta ahora la Casa Blanca ha mantenido un perfil bajo sobre los ciudadanos estadounidenses desaparecidos, cuyo destino podría convertirse en un tema políticamente delicado en la crisis con Rusia.

La secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre, declinó comentar los reportes sobre estos tres ciudadanos, pero dijo que el gobierno estaba "trabajando muy duro para conocer su paradero".

sms/md/ad