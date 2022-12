Biden promete "no guardar silencio" ante el creciente antisemitismo en EEUU

El presidente Joe Biden prometió el lunes que no guardará silencio ante el creciente antisemitismo en Estados Unidos, en una recepción que ofreció en la Casa Blanca con motivo del Janucá, la "Fiesta de las Luminarias" judía.

"Reconozco su miedo, su dolor, su preocupación de que esta infamia y veneno se normalicen", dijo Biden junto a un menorá, el tradicional candelabro judío que iluminó a los invitados para marcar la segunda de las ocho noches del festival.

"El silencio es complicidad", expresó el presidente. "No debemos permanecer callados... No guardaré silencio. Estados Unidos no guardará silencio".

Según la Liga Antidifamación, Estados Unidos experimentó un récord de 2.717 actos antisemitas como agresiones, ataques verbales y daño a la propiedad en 2021, un año en el que estas conductas crecieron 34%.

Expertos han elevado sus preocupaciones sobre una posible trivialización de la retórica antijudía, azuzada por figuras públicas como el rapero Kanye West, que recientemente dijo "me gusta Hitler" en una entrevista, o el expresidente Donald Trump, quien el mes pasado cenó con un reconocido supremacista blanco que niega el Holocausto.

aue-mlm/cwl/ag/mas