Blinken dice que nuevas demandas rusas sobre el acuerdo nuclear con Irán son "irrelevantes"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, desestimó el domingo las demandas rusas de garantías de que las nuevas sanciones vinculadas a Ucrania no afectarán los derechos de Moscú en virtud de la reformulación de un acuerdo nuclear con Irán.

Las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania "no tienen nada que ver con el acuerdo nuclear con Irán" dijo Blinken en el programa de entrevistas de la cadena CBS "Face the Nation". Esas "simplemente no están vinculadas de ninguna manera, así que creo que eso es irrelevante", remarcó.

Con las partes del acuerdo con Irán -que Estados Unidos abandonó en 2018- ahora aparentemente cerca de un nuevo acuerdo, Blinken rechazó las nuevas demandas rusas planteadas el sábado por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Blinken consideró que no era solo el interés de Estados Unidos sino también el de Rusia que Irán no sea capaz de "tener un arma nuclear o la capacidad de producir una en muy, muy corto tiempo".

Las últimas exigencias rusas llegan en medio de la intensa crisis derivada de la invasión de Ucrania, amenazando las esperanzas de que un acuerdo con Irán se logre rápidamente.

Irán y el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas anunciaron el sábado temprano que habían acordado un acercamiento para resolver los problemas cruciales a fin de revivir el acuerdo de 2015 con las potencias mundiales.

Rafael Grossi, cabeza de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), declaró en Viena que mientras la agencia de Naciones Unidas e Irán tienen aun por resolver "un importante número de temas", ahora se ha "decidido probar un acercamiento pragmático" para remontar las dificultades.

Sin embargo, añadió Rossi, no hay una "fecha limite artificial".

Reino Unido, una de las partes en las conversaciones paralelas en el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, indicó el viernes la cercanía de un nuevo acuerdo.

Pero Lavrov, el canciller ruso, dijo el sábado que Moscú estaba golpeado por severas sanciones por su invasión a Ucrania y necesitaba garantías escritas antes de apoyar un nuevo acuerdo nuclear.

En ese sentido, que las sanciones relacionadas con Ucrania "no afectarían en ningún modo sus derechos para el libre y completo desarrollo del comercio, las inversiones y la cooperación económica, técnica y militar con Irán".

Rusia hace parte de las conversaciones en Viena, junto con Reino Unido, China, Francia y Alemania. Estados Unidos participa de manera indirecta.

