Boca decepciona de nuevo en penúltima fecha del torneo argentino

Boca Juniors empató 1-1 y a punto estuvo de perder con el colista Arsenal de Sarandí, en uno de los encuentros jugados el sábado por la vigésimo cuarta y última fecha del torneo de primera división del fútbol argentino, en el que River Plate ya se consagró campeón.

Boca, que buscaba asegurarse una plaza en la Copa Libertadores 2022, jugó un partido pésimo y no sólo no consiguió derrotar al último de la tabla de posiciones, sino que estuvo muy cerca de perder, si no hubiera sido por una salvada milagrosa del arquero Agustín Rossi en los últimos minutos del cotejo.

En el sur bonaerense, el equipo 'xeneize' tuvo más la pelota, pero se mostró lento y parsimonioso, aunque se puso en ventaja sobre el final de la primera parte con un derechazo de Juan Ramírez (44).

Pero Boca bajó mucho más aún su rendimiento en la segunda mitad, y envalentonó a un Arsenal que, con sus limitaciones, alcanzó la igualdad a través de Bruno Sepúlveda (75), y hasta generó oportunidades para quedarse con la victoria.

Con este resultado, Boca queda prácticamente obligado a conquistar la Copa Argentina, cuya final disputará el miércoles próximo frente a Talleres de Córdoba, si pretende clasificarse a la Libertadores, ya que sólo queda una plaza disponible por el torneo de primera, y Estudiantes en este momento tiene ventaja sobre los 'xeneizes'.

"El punto vale por el hecho de sumar. El miércoles tenemos una final. Todavía tenemos una posibilidad muy importante para entrar a la fase de grupos de la Libertadores. Si no, veremos cómo se da la última fecha. El grupo (plantel) está bien, tiene que responder adentro de la cancha y lo venimos haciendo", expresó el arquero de Boca, Agustín Rossi.

En caso de no acceder a la Libertadores, el 'xeneize' tiene asegurado al menos el ingreso a la Copa Sudamericana, a la que ya estaba clasificado como campeón de la Copa Diego Maradona.

Talleres, el rival de Boca para la final del miércoles en Santiago del Estero (norte), jugó con una formación alternativa, pero de todos modos se consolidó en el segundo puesto del torneo al derrotar como visitante a Sarmiento por 2-1.

Diego García (28) y José Romero (54) anotaron para los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina, después de que Jonathan Torres (11) había puesto en ventaja al 'Verde' de Junín.

Por la noche, Lanús y Rosario Central se repartieron puntos en un vibrante empate 2-2, en el que José Manuel López (4) y José Sand (51) pusieron al frente al 'Granate', pero el 'Canalla' rosarino lo igualó en una ráfaga con doblete de su artillero Marco Ruben (67 y 69).

En un cruce entre dos equipos de irregular campaña, Huracán fue un poco más efectivo y doblegó por 1-0 a Racing con gol de cabeza del uruguayo Matías Cóccaro (27), y aunque lo tiene complicado, todavía sueña con acceder a la próxima Copa Sudamericana.

En Mendoza, Godoy Cruz y Platense redondearon un entretenido empate 2-2, con anotaciones de Tomás Badaloni (6) y Matías Ramírez (42) para el 'Tomba', y de Matías Tissera (26) e Iván Gómez (54) para el 'Calamar'.

Estos son los resultados de la 24ª y penúltima fecha:

-Viernes:

Central Córdoba-Unión 2-0

Colón-Atlético Tucumán 3-0

Vélez Sarsfield-Patronato 0-0

-Sábado:

Arsenal-Boca Juniors 1-1

Sarmiento-Talleres 1-2

Godoy Cruz-Platense 2-2

Huracán-Racing 1-0

Lanús-Rosario Central 2-2

-Domingo:

Gimnasia y Esgrima-Estudiantes

Independiente-San Lorenzo

River-Defensa y Justicia

-Lunes:

Aldosivi-Argentinos Juniors

Newell's Old Boys-Banfield

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. River Plate 53 23 16 5 2 50 15

2. Talleres 46 24 14 4 6 37 26

3. Defensa y Justicia 41 23 11 8 4 38 21

4. Vélez Sarsfield 39 24 10 9 5 32 18

5. Colón 39 24 11 6 7 26 28

6. Estudiantes 38 23 10 8 5 37 24

7. Boca Juniors 38 24 10 8 6 27 18

8. Lanús 37 24 10 7 7 43 41

9. Huracán 35 24 9 8 7 24 24

10. Independiente 34 23 9 7 7 24 22

11. Gimnasia y Esgrima 34 23 9 7 7 23 24

12. Rosario Central 32 24 9 5 10 38 37

13. Godoy Cruz 31 24 8 7 9 34 31

14. Unión de Santa Fe 31 24 9 4 11 29 32

15. Argentinos Juniors 29 23 7 8 8 22 22

16. Racing Club 29 24 7 8 9 22 22

17. Platense 28 24 6 10 8 33 34

18. Newell's Old Boys 27 23 7 6 10 22 29

19. Aldosivi 27 23 8 3 12 23 35

20. Central Córdoba 26 24 6 8 10 29 28

21. Banfield 25 23 5 10 8 20 25

22. Sarmiento 24 24 6 6 12 23 31

23. Patronato 24 24 5 9 10 23 35

24. San Lorenzo 23 23 6 5 12 19 30

25. Atlético Tucumán 21 24 5 6 13 21 45

26. Arsenal 20 24 4 8 12 12 34

