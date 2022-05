Bojan Krkic, una joya de la cantera del Barça que se hizo trotamundos del fútbol

El exprodigio de la cantera del FC Barcelona Bojan Krkic vive su séptima experiencia jugando al fútbol en un país diferente, pero el que en su momento fuese definido como el próximo Messi "no cambiaría nada" de su carrera.

Bojan, delantero de 31 años, coincide actualmente en Japón con su excompañero en el Barça Andrés Iniesta, después de haber fichado por el Vissel Kobe el año pasado, sumando el país del sol naciente en su currículo, junto a Italia, Holanda, Inglaterra, Alemania y Canadá.

No eran pocos los que aventuraban a Bojan un recorrido parecido al del argentino Leo Messi, después de que debutase con 17 años en el primer equipo culé en 2007 y anotase 41 goles en 163 partidos con el club catalán.

Sin embargo, su carrera tomó otros derroteros desde que abandonó el Camp Nou en 2011, iniciando un recorrido de trotamundos del fútbol por varios continentes.

"Todas las situaciones, todas las experiencias que uno tiene, no sólo en el fútbol sino en la vida, todo puede ser mejor y todo puede ser peor", reflexiona para la AFP.

"Estoy jugando mi 15º año como futbolista profesional en un nivel alto en grandes ligas, en grandes clubes. Estoy realmente orgulloso de todo lo que he hecho", añadió.

En el Barça, Bojan coincidió con leyendas como Ronaldinho y Xavi.

Ganó dos Ligas de Campeones y tres títulos de la Liga española con el club al que llegó con apenas nueve años. Pero su etapa en el Barça se cerró con su traspaso a la AS Roma.

Afirma que "no se daba cuenta de que había un mundo más allá del Barcelona" hasta que dejó el club. Y ahora está encantado de haber ampliado sus horizontes.

"Me di cuenta de que hay muchos clubes, muchos países, muchos lugares para vivir y aprender. Gracias al fútbol tuvo esa oportunidad", afirmó.

"En cada sitio que he estado he aprendido, he disfrutado, sufrido. Crecí como persona y como futbolista, y estoy realmente orgulloso de ello".

Bojan no rindió a su mejor nivel durante sus pasos por la Roma, el AC Milan y el Ajax, pero afirma que jugó "probablemente el mejor fútbol" de su carrera durante tres temporadas y media en Inglaterra, en el Stoke City.

Su colaboración fue esencial para que los Potters finalizasen en la primera mitad de la tabla de la Premier League en todas las temporadas desde 2013 a 2016 bajo las órdenes del técnico Mark Hughes. Un Stoke del que Bojan afirma "siempre estará en su corazón".

"La Premier League es en mi opinión la mejor liga del mundo, allí disfrutas del fútbol de verdad, un fútbol limpio", explica.

"En todos los estadios en los que juegas puedes oler la historia, puedes oler el respeto por el deporte y por los jugadores".

Ahora Bojan juega en Japón escoltado por Andrés Iniesta, el héroe del Mundial conquistado por España en 2010, y que ya tiene 38 años.

Bojan dice que Iniesta no le ha confesado cuándo va a retirarse.

Iniesta puede ser "entrenador si él quiere, puede ser director deportivo, puede dedicarse al mundo de los negocios", afirma Bojan.

"Creo que él puede ayudar mucho en relación a la parte personal de los jugadores, los valores del deporte que uno puede aprender de un jugador como él".

Tampoco Bojan ve en un horizonte cercano su retirada, pero cuando esta se produzca valora seguir vinculado al fútbol en su faceta de dirección.

Durante la pandemia comenzó un curso en dirección deportiva y cree que eso se le daría mejor que un trabajo como entrenador.

"Creo que lo más importante cuando firmas a un jugador es que estás firmando a un ser humano", apunta.

"Me gusta esa parte, entender al jugador. Construir un equipo que pueda ganar pero también construir un equipo en el que puedas ayudar a los jugadores a crecer".

amk/kaf/iga/dr