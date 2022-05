Bolsonaro asistirá a Cumbre de las Américas y tendrá bilateral con Biden (fuente de la Presidencia de Brasil)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió asistir a la Cumbre de las Américas y mantendrá una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, Joe Biden, informó este miércoles a la AFP una fuente de la Presidencia brasileña.

"Bolsonaro viajará a la cumbre de las Américas y tendrá una bilateral con Biden", dijo la fuente, sin dar más detalles.

El martes, el mandatario recibió al asesor especial de la Casa Blanca para la cumbre, Chris Dodd, quien viajó para convecer a Bolsonaro de su asistencia y le ofreció organizar una reunión con Biden al margen del evento, que se celebrará entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles.

La cumbre está bajo amenazas de boicot por parte de algunos líderes de la región.

Washington no ha expresado la última palabra sobre quién será invitado a la venidera Cumbre de las Américas, pero dijo que no esperaba la presencia de Cuba, ni de Nicaragua y Venezuela, porque "no respetan" los principios democráticos.

Este miércoles el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que "en ningún caso" asistirá.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ausentaría si no se invitaba a todos los países de la región. Y, en sintonía, pusieron en duda su presencia los jefes de Estado de Bolivia, Honduras y Argentina, entre otros.

