Bolsonaro no irá a la investidura de Boric en Chile

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este miércoles que no irá a la toma de posesión del izquierdista Gabriel Boric el 11 de marzo en Chile, pero no explicó las razones para evitar "problemas".

"No voy a entrar en detalles, porque no soy de armar problemas en las relaciones internacionales, a Brasil le va muy bien con todos, (pero) hay que ver quién va a la toma de mando del nuevo presidente de Chile. Yo no iré", dijo el mandatario ultraderechista en una entrevista con el medio Gazeta Brasil.

Brasil fue el último país latinoamericano en felicitar a Boric, mediante una nota formal de la cancillería cuatro días después de su victoria, el 19 de diciembre.

Bolsonaro, que critica con frecuencia a los líderes de izquierda de la región, también demoró en felicitar a su par argentino, Alberto Fernández, cuando ganó las elecciones en 2019.

Tanto a la asunción de Fernández como a la del peruano Pedro Castillo, también de izquierda, envió en su lugar al vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao.

Boric se impuso frente al ultraderechista José Antonio Kast en segunda vuelta con más del 55% de los votos.

El diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, dedicó varios tuits a criticar a Boric tras su elección, comparándolo con los líderes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Durante la elección, Eduardo Bolsonaro expresó su preferencia por Kast, a quien definió como un "patriota, bien relacionado internacionalmente".

