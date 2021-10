Brasil, sin Neymar, busca ante Venezuela extender invicto en el camino a Catar-2022

Sin Neymar, pero con su legión de la Premier League de vuelta, el líder invicto Brasil visita este jueves a la colista Venezuela en la undécima fecha de la clasificatoria sudamericana del Mundial de Catar-2022.

El astro del París Saint-Germain será baja por suspensión en la visita de la Canarinha al Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas. Sin embargo, el seleccionador brasileño, Tite, sí contará esta vez con nueve futbolistas que militan en Inglaterra: Alisson, Ederson, Thiago Silva, Emerson, Fabinho, Fred, Raphinha, Gabriel Jesus y, como novedad de última hora, Douglas Luiz.

Tite descartó el miércoles en rueda de prensa la posibilidad de que alguno de ellos retorne a ese país por adelantado: "Nunca hubo esa posibilidad".

"Me sentía frustrado", dijo unos días antes Raphinha al recordar la negativa de clubes ingleses a ceder a futbolistas en la triple fecha premundialista previa por la pandemia de covid-19, en septiembre, en la que el clásico Brasil-Argentina fue suspendido antes de que los pentacampeones mundiales vencieran de visita a Chile (1-0) y de locales a Perú (2-0).

"Esperaba venir (...), desafortunadamente no fue así. Lo que podía hacer era mantener la cabeza en alto y seguir trabajando, porque en unas semanas iba a tener otra oportunidad", agregó el extremo del Leeds United en declaraciones a la prensa en Bogotá, donde se concentró la 'Seleção', que visitará a Colombia el domingo y recibirá a Uruguay el jueves 14 después del compromiso ante la castigada Vinotinto.

Será un duelo entre polos opuestos.

Mientras Brasil encabeza la tabla con 24 puntos en ocho encuentros, Venezuela está en el último lugar con apenas cuatro unidades en nueve presentaciones.

La Vinotinto, además, sigue sin seleccionador fijo tras la polémica salida del portugués Jose Peseiro denunciando 14 meses de salarios adeudados. Leonardo González, entrenador del Deportivo Lara local, se mantiene como interino.

El partido en Caracas comenzará a las 19H30 locales (23H30 GMT), con arbitraje del peruano Kevin Ortega.

Tite echará en falta a Neymar, pero lo recuperará para los siguientes dos partidos.

Un verdadero dolor de muelas es la baja de Casemiro, bastión en el mediocampo, en los tres compromisos de esta triple fecha.

El jugador del Real Madrid quedó fuera por "un proceso infeccioso en sus muelas del juicio", informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Duoglas Luiz fue llamado en su lugar.

Y ya Richarlison, uno de los habituales acompañantes de Neymar en el ataque, era baja por lesión.

Brasil, sin Neymar, derrotó 1-0 a Venezuela el 13 de noviembre de 2020 en esta clasificatoria mundialista. El atacante del PSG estaba, igualmente, suspendido.

Ganó 3-0, con él, el duelo entre ambas selecciones en la pasada Copa América.

Si se trata de dolores de muelas, los de Venezuela son insoportables. Llega, otra vez, con múltiples figuras ausentes por lesiones y otras razones, entre las cuales destacan Salomón Rondón, Yangel Herrera, Yordan Osorio, Jefferson Savarino y Josef Martínez.

Sin embargo, dijo González, "este equipo no va a ir a perder, este equipo no va a ir a empatar, este equipo va a tratar de ir, así me digan loco muchos, a ganar un partido ante un rival muy complicado".

Los locales encadenan nueve partidos sin ganar sumando clasificatorias y Copa América.

"Todos somos autocríticos (...). Tenemos resultados que no van acorde a lo que queríamos, al objetivo que nos planteábamos, más sin embargo estamos luchando", expresó el arquero Wuilker Faríñez.

Aún no se conoce quién asumirá las riendas de manera definitiva después de que Peseiro rescindiera su contrato en agosto. González, en entrevista con la AFP, dijo que estaría dispuesto a seguir solo como "técnico oficial".

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, ha prometido un seleccionador de "jerarquía internacional". La prensa asoma al argentino José Pekerman.

- Alinaciones probables

Venezuela: Wuilker Faríñez - Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Josua Mejías, Óscar González - José Martínez, Tomás Rincón - Sergio Córdova, Yeferson Soteldo, Darwin Machís - Eric Ramírez. DT: Leonardo González.

Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana - Everton Ribeiro, Fabinho, Gerson, Lucas Paquetá - Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus. DT: Tite.

