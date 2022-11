Bruno Fernandes no está "preocupado" por el United tras caso Ronaldo y posible venta del club

El centrocampista portugués del Manchester United Bruno Fernandes aseguró este miércoles no estar "preocupado" por el futuro del club inglés luego de los anuncios del adiós de Cristiano Ronaldo y de una posible venta por la familia Glazer.

"No estoy preocupado por el futuro y por las decisiones del club", afirmó el internacional luso en Doha un día antes del debut en el Mundial-2022 contra Ghana.

El United anunció el martes por la noche el fin del contrato, de "común acuerdo", entre Ronaldo y el club, después de las declaraciones del astro portugués, así como el hecho de que los propietarios de los 'Red Devils', la familia Glazer, estaban abiertos a una venta.

"Cristiano no habló conmigo, es su decisión. No hemos hablado del tema, estamos concentrados en la selección", explicó Bruno Fernandes, preguntado varias veces por la situación de su compañero.

"No me siento incómodo, no tengo que elegir un bando. Fue un privilegio jugar en la selección y en el club con Cristiano. Cristiano siempre ha sido una inspiración para mí, jugar con él fue un sueño hecho realidad, pero nada dura para siempre", añadió.

"Cristiano ha tomado otra decisión para su vida y su carrera y hay que respetar su decisión. Cada decisión tiene que respetarse, estemos o no de acuerdo", siguió.

Antes que él, ante la prensa, el seleccionador de Ghana, Otto Addo, también fue preguntado sobre un eventual impacto de la situación de Ronaldo en Portugal. "No lo sé y, para ser honestos, me da un poco igual. Es un duelo importante de la Copa del Mundo. No creo que eso afecte a nadie", consideró.

"No es nuestro problema lo que pase en Portugal", dijo de su lado el capitán de Ghana, André Ayew.

"Son grandes profesionales que juegan en grandes equipos, estarán listos para este partido", añadió.

