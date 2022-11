Bucks en el séptimo cielo, Cavaliers sorprenden a Celtics en la NBA

El estelar griego Giannis Antetokounmpo entregó otra actuación dominante el miércoles en la NBA con 32 puntos cuando los Milwaukee Bucks extendieron su comienzo invicto de la temporada con una victoria por 116-91 sobre los Detroit Pistons.

Milwaukee, el único equipo invicto que queda en la actual campaña de la NBA, llegó a 7-0 gracias a un impresionante esfuerzo ofensivo general contra un equipo de los Pistons superado ampliamente.

Antetokounmpo atrapó 12 rebotes y brindó cuatro asistencias con cinco robos de balones, mientras que Jrue Holiday brindó apoyo ofensivo con 26 tantos que incluyó cuatro triples.

El resultado en el Foro Fiserv de Milwaukee se resolvió mucho antes del final, con los Bucks tomando una ventaja de dos dígitos en el último cuarto y aumentando su ventaja a 33 puntos al final del juego.

Jordan Nwora (12 puntos), el cubano-estadounidense Brook Lopez (11) y Bobby Portis (10) también lograron cifras dobles para Milwaukee, mientras que Saddiq Bey lideró a los anotadores de Detroit con 22 puntos. Los Pistons cayeron a 2-7 con la derrota.

En otros juegos del miércoles, Darius Garland regresó de una ausencia por lesión de cinco juegos para producir una actuación brillante cuando Cleveland logró su sexta victoria consecutiva con un emocionante triunfo de 114-113 en tiempo extra sobre los Boston Celtics.

Garland aportó 29 puntos con 12 asistencias y cinco rebotes, mientras que Donovan Mitchell una vez más subrayó su valor para los Cavs con una actuación de 25 tantos que incluyó 11 puntos en los últimos minutos del tiempo reglamentario y la prórroga.

Garland no había jugado desde que sufrió una lesión en un párpado durante la derrota de apertura de la temporada de Cleveland ante Toronto.

Pero la estrella en ascenso de 22 años no mostró secuelas persistentes de la lesión cuando se asoció con Mitchell el miércoles para lograr una victoria que se confirmó cuando Jaylen Brown de Boston falló un tiro de dos puntos sobre la bocina.

"Salimos muy agresivos en los últimos cinco minutos y muy contentos de haber obtenido la victoria", dijo Garland después de la victoria que lleva a Cleveland a 6-1.

"Después de que pasó el primer disparo me sentí bien, el ojo no me afectó ni nada. Es bueno estar de vuelta", añadió Garland.

Mientras tanto, Garland rindió homenaje a Mitchell, quien se unió a los Cavs en un canje de gran éxito desde Utah en septiembre.

"Aporta mucho a nuestro equipo", dijo Garland. "Ha estado en los playoffs muchas veces antes y aporta ese tipo de conocimiento a nuestro equipo. Me ha ayudado mucho. Estoy feliz de que esté aquí".

En otros partidos del miércoles, los 36 puntos de Dejounte Murray ayudaron a Atlanta a vencer 112-99 a los New York Knicks en el Madison Square Garden.

En Dallas, Luka Doncic terminó con 33 puntos, 11 asistencias y cinco rebotes cuando los Mavericks derrotaron 103-100 a los Utah Jazz.

Mientras tanto, en San Antonio, Toronto se enfrentó a los Spurs con una paliza récord de franquicia de 143-100.

El margen de victoria de 43 puntos fue el mayor de los Raptors en la carretera.

Gary Trent Jr. lideró la anotación de Toronto con 24 puntos, mientras que otros seis jugadores de los Raptors lograron cifras dobles.

- Resultados del miércoles en la NBA:

Washington a Filadelfia 121-111

Miami a Sacramento 110-107

Chicago a Charlotte 106-88

Milwaukee a Detroit 116-91

Dallas a Utah 103-100

Cleveland a Boston 114-113 (en tiempo extra)

Atlanta a New York 112-99

LA Clippers a Houston 109-101

Toronto a San Antonio 143-100

Memphis a Portland 111-106

