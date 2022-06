"Cada partido que salva, Rafa se transforma en un nuevo jugador", dice el entrenador de Nadal

Carlos Moyà entrena a Rafael Nadal desde finales de 2017 y con él ha conquistado todos sus éxitos desde entonces. En la víspera de la 14ª final del tenista mallorquín, su preparador habló con la prensa sobre el torneo y el partido del domingo ante el noruego Casper Ruud.

PREGUNTA: ¿Qué sensaciones quedaron tras la victoria en semifinales contra Alexander Zverev?

RESPUESTA: "No fue de la manera que se quería (por la lesión del alemán al final del segundo set). Son sensaciones un poco raras, primero por el rival, por cómo empezó, después por las condiciones de la pista, mucho más lenta de lo que preveíamos, sobrepasando todas nuestras expectativas. Le fue difícil ajustar su juego a esas condiciones y luego a tirar de épica como todo el mundo pudo ver. Partido difícil de analizar, pero sigue vivo".

P: ¿Se sufrió mucho?

R: "Sufrimos porque veíamos que él sufría. Le pegó un bajón físico no mucho después de empezar el partido (al comienzo del segundo set), lo que es poco habitual, pero también jugaba contra un rival que no te deja hacer muchas cosas, un tanto irregular, pero que cuando está fino no te deja jugar. Personalmente no las tenía todas conmigo. Siempre esperas que Rafa saque algo de donde no hay, pero ayer no era fácil. Está claro que no fue su mejor partido aquí, pero la confianza, lesión aparte, de llegar a la situación que llegó con el juego que hizo, nos da confianza en que puede superar las adversidades y que está preparado para ello. Porque cada partido que salva, Rafa se transforma en un nuevo jugador".

P: ¿Se recuperará físicamente de los esfuerzos realizados?

R: "Al final siempre se acaba recuperando. En pista rápida me preocuparía un poco más; en tierra menos porque históricamente se ha recuperado bien de los partidos en esta superficie, aunque ya tenga su edad, de hecho uno más desde ayer (risas), pero en ese aspecto creo que va a recuperar bien, va a descansar bien y no creo que sea un hándicap".

P: ¿Cómo hace para llegar bien al torneo sin casi preparación por las lesiones?

R: "Es un jugador que desde los 17 años, y con todas las lesiones que ha tenido y con todos los meses en los que ha estado parado, siempre que ha vuelto, ha cumplido. Yo estaba seguro de eso, también cuando jugaba todos los torneos (previos a Roland Garros). Ahora lo ha tenido que hacer por necesidad y se ha autoconvencido de que con su calidad, los dos o tres primeros partidos de un Gran Slam le afinan mucho, coge la forma y una vez que está en octavos o cuartos, ya es el Rafa Nadal de toda la vida. Y más aquí".

P: ¿Qué opinión tiene del rival de la final, Casper Ruud?

R: "Es un rival duro, con un estilo de juego distinto a lo que tuvo ayer (viernes) y habrá que adaptarse a las circunstancias y al rival, que está con mucha confianza. Diría que es el jugador con más juego de tierra que hay en el circuito, no digo que no pueda perder, pero como tipo de juego es el más 'terrícola', un estilo de juego que tiende a la extinción después de la unificación de las bolas, de las pistas, de la velocidad por todos lados, del juego de fondo... Tenemos jugadores todoterreno y él se sale de eso, aunque también es capaz de jugar muy bien en duro como demostró en Miami (finalista). Pero esperamos un partido con mucho juego de fondo, rallys largos y un jugador que intentará dominar con su derecha y que ha mejorado mucho en los últimos años".

P: Precisamente, ha entrenado mucho en la Rafa Nadal Academy...

R: Es una grandísima experiencia para la academia de Rafael. Hay que disfrutar de este éxito de la academia. Es lo máximo que se puede aspirar, que dos jugadores que se entrenan asiduamente en la academia jueguen la final de Roland Garros.

P: Nadal tendrá a favor el factor experiencia, ya que para Ruud será su primera final en un Grand Slam.

R: "La experiencia nos dice que no es fácil jugar una primera final de un Grand Slam contra un jugador superconsagrado, pero no sabemos seguro que vaya a volver a pasar (victoria del más experto). Contamos con ello (el factor experiencia), pero yo prefiero contar mucho más con el juego de Rafa, en que juegue bien, que le pegue bien a la bola... ¡Y esto es Roland Garros y él es Rafa Nadal!

mcd/psr