Cali golea 3-0 a Always Ready y pone a Boca en aprietos en Grupo E de Libertadores

Deportivo Cali trepó a la cima del Grupo E de la Copa Libertadores 2022 y sacó a Boca transitoriamente de la zona de clasificados a los octavos de final con la victoria 3-0 de este jueves ante el boliviano Always Ready, que quedó eliminado del torneo.

El extremo Jhon Vásquez anotó un doblete (12, 55) y sirvió una asistencia para que Santiago Mosquera completara la goleada (74) de los locales.

Always Ready se despidió de la copa con un juego pálido y sufrió la expulsión del camerunés nacionalizado boliviano Marc Enoumba por doble tarjeta amarilla (70).

Con una fecha por disputar, los Azucareros lideran el grupo con 8 unidades, las mismas que el brasileño Corinthians, pero con ventaja para los colombianos por mejor diferencia de goles.

El gigante argentino Boca Juniors cayó al tercer puesto con 7 unidades, pero tiene la oportunidad de recuperar el cupo ante el Cali, que los visitará la próxima semana en La Bombonera.

Corinthians recibirá al sentenciado Always Ready (4 puntos) en la jornada definitiva.

La victoria de hoy le garantiza a los colombianos, como mínimo, el tercer puesto del grupo, que da cupo a los octavos de final de la Sudamericana.

También reivindica la apuesta del DT venezolano Rafael Dudamel, quien resignó desde hace semanas en el torneo local para enfocarse completamente en la Libertadores.

Indiferentes a la escasa presencia de público en la gradas del estadio Deportivo Cali, los locales salieron a buscar la reconciliación con una hinchada enfurecida por la mala campaña en la liga colombiana.

En los primeros minutos del juego, la ofensiva azucarera descargó golpes con la misma persistencia del diluvio que caía sobre la cancha. Llegando al cuarto de hora, Yony González entró al área boliviana y sirvió un pase de la muerte para que el extremo Jhon Vasquéz abriera el marcador.

Envalentonado tras ascender a la cima del Grupo E, el Cali fue a buscar más goles, que nunca sobran ante una definición cerrada como la que promete la fecha final. Sin embargo, los colombianos encontraron un enemigo en su propio campo, dañado por decenas de pozos y resaltos que hicieron tropezar varias veces a los atacantes.

Los bolivianos, que necesitaban un empate para seguir con vida en la Copa, no mostraron el atrevimiento que les permitió derrotar al gigante Corinthians en la primera fecha del grupo y solo inquietaron el arco del Cali con un tibio remate del colombiano Gustavo Torres.

En un esfuerzo por volver a la pelea por el cupo a octavos, el DT de Always Ready, Eduardo Villegas, reemplazó en entretiempo al extremo Cristhian Árabe por el atacante de la selección boliviana Juan Carlos Arce.

Pero el Conejo Arce no logró meter a sus compañeros en el partido y el equipo sufrió otro gol en los primeros minutos del complemento.

Fue una jugada casi calcada a la del primer tanto. Esta vez el extremo Santiago Mosquera llegó a linea de fondo con su gambeta y soltó un centro bajo para Vásquez, quien aprovechó la pifia de un zaguero para completar el doblete.

Cuando parecía que las cosas no podían empeorar para Always Ready el amonestado Marc Enoumba se lanzó al suelo para anticipar a Mosquera y el colombiano voló por los aires. El arbitro venezolano Alexis Herrera no dudo en expulsar al defensor nacido en Camerún.

Ante un rival deshauciado, los de Dudamel se pasearon: faltando 15 minutos para el final, Mosquera redondeó la goleada empujando otro servicio rasante que llegó desde el costado derecho.

Incluso hubo chance de darle minutos a un chico de 17 años llamado Juan José Mina, hermano menor del defensor colombiano del Everton, Yerry Mina.

jss/cl