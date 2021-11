Cambio de modelo o restituir el orden, candidatos antagonistas cierran campañas en Chile

Un modelo de desarrollo de país distinto frente a la promesa de restituir el "orden y la seguridad", los principales candidatos presidenciales para las elecciones del domingo en Chile cerraron este jueves sus campañas electorales.

En la pequeña localidad de Casablanca, en las cercanías de Santiago, el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, prometió un modelo de desarrollo de país distinto.

"Es tremendamente importante que cambiemos para avanzar en las transformaciones por las que estamos peleando; construir un Estado que garantice derechos, que garantice dignidad e igualdad es la única manera de tener estabilidad, porque no puede crecer un país que está fracturado socialmente", afirmó el candidato.

En un parque del barrio de Las Condes, uno de los acomodados de Santiago, realizó por su parte el cierre de campaña el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast.

"Se enfrentan dos modelos de sociedad. El que representamos nosotros, de libertad y justicia, y el del Partido Comunista y Gabriel Boric, un país que no queremos y que tendría un pasaje seguro al caos, al hambre y a la violencia", alegó Kast.

Boric habló ante unos 500 simpatizantes reunidos en la plaza de la localidad de Casablanca, a unos 80 km de Santiago, en medio de una campaña muy poco masiva de todos los candidatos, entre la apatía y las restricciones impuestas por la pandemia.

"Tenemos que crecer de una manera distinta. Tenemos que crecer no destruyendo nuestra tierra. No más a un modelo de desarrollo extractivista, que reviente la naturaleza que vivimos. No tenemos un planeta B", agregó.

Con 35 años, la edad mínima para postular a la presidencia de Chile, Boric representa al pacto Apruebo Dignidad, una coalición que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista.

El acto se realizó en la pequeña plaza del pueblo de Casablanca -famoso por la producción de vinos- y que fue escogido por el comando de Boric al permitir la reunión de más personas en espacios públicos debido a las restricciones impuestas por la pandemia en Santiago.

Rodeado de cientos de seguidores con numerosas banderas de Chile, acompañadas de algunas de Venezuela y Cuba, países para los que se pidió libertad, y al ritmo de cumbia y rap, Kast, candidato del Partido Republicano, aseguró que votar por él es votar por erradicar "el miedo" a la delincuencia y la violencia.

"Estamos dispuestos a dar la vida si fuese necesario, dar la vida por nuestro Chile querido. Dios y la patria es lo que nos inspira", señaló el ultraconservador, quien es favorito junto a Boric en las cuestionados encuestas.

De 55 años, Kast apareció en el escenario junto a su mujer y ocho de sus nueve hijos. "se siente, se siente, Kast presidente" y "quien no salte comunista", gritaron sus seguidores.

"Me atrevo a votar por él, pese a que tiene todo en contra. Le acusan de que es un neonazi, un facha. Todos han estado en contra de él, pero creo que es el mejor. Es un buen hombre, un buen ciudadano chileno, un buen padre y va a ser un muy buen presidente", indicó Gabriel Salazar, taxista de 65 años.

En la ciudad de Concepción, a unos 500 km al sur de Santiago, la candidata Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana (centro), invitó a sus seguidores a "recuperar la unidad de Chile" sin que nadie se reste.

"Es momento de recuperar la unidad de Chile. Nadie sobra y nadie puede restarse", dijo la aspirante de 51 años, la única mujer entre los siete candidatos que se medirán en las urnas el domingo.

Provoste, exministra del gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2004-2010; 2014-2018), cerró tres meses de campaña electoral ante unos 500 seguidores que se acercaron al mitin en la Plaza Independencia de Concepción.

"Sabemos cómo reconstruir Chile después de este mal gobierno y la pandemia", dijo sobre el presidente conservador Sebastián Piñera, quien abandonará el poder el 11 de marzo de 2022 tras cuatro años marcados por el covid-19 y por el estallido social de octubre 2019.

Provoste prometió que de llegar a la presidencia llevará a cabo "las transformaciones profundas que Chile ha elegido, partiendo por cuidar la gran semilla del cambio institucional y político que brota de la Convención Constitucional", organismo que está redactando una nueva Constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El domingo, casi 15 millones de chilenos están convocados a votar entre siete candidatos, además de renovar toda la cámara de Diputados y la mitad del Senado, en las que son consideradas las elecciones más inciertas en 31 años de democracia.

Pero en un escenario sin encuestas sólidas, también pesan las candidaturas del candidato de la coalición de derecha en el Gobierno, Sebastián Sichel (44) -que no realizó un acto masivo de cierre-, y de Provoste.

