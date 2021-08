Campeona olímpica Thompson-Herah logra victoria en 100m en retorno de Richardson

La campeona olímpica Elaine Thompson-Herah se anotó este sábado una contundente victoria en los 100 metros planos durante el regreso de Sha'Carri Richardson en el Prefontaine Classic de atletismo en Oregón, perteneciente a la Liga de Diamante.

La estrella jamaicana Thompson-Herah cruzó la línea en el Hayward Field en 10.54 segundos, el segundo tiempo más rápido de la historia, mientras que Richardson terminó en un distante último lugar con 11.14 segundos.

El choque de la Liga de Diamante en Eugene había sido anunciado como una oportunidad para que Richardson mostrara al mundo lo que podría haber sido después de que fuera excluida de los Juegos Olímpicos por dar positivo a marihuana, tras su victoria en Estados Unidos en junio.

Pero en su primera carrera desde que regresó de la suspensión, la texana de 21 años nunca estuvo a tono de la carrera, con Thompson-Herah, quien completó victorias olímpicas consecutivas en los 100 y 200 metros lisos en Tokio, lanzada para terminar con varios metros de distancia.

La compatriota de Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce, terminó segunda en 10.73 segundos, mientras que Shericka Jackson ocupó el tercer lugar en 10.76 segundos, una copia al carbón del podio de los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El tiempo de victoria de Thompson-Herah la vio recortar 0.07 segundos de su récord olímpico de 10.61 segundos establecido el 31 de julio.

Solo la fallecida Florence Griffith Joyner ha corrido más rápido, con Thompson-Herah cerca del récord mundial de 33 años de la estadounidense fijado con 10.49 segundos.

"(Esto) significa mucho para mí (...) porque mi trabajo es inspirar a una generación. Tengo más carreras, así que no me emociono demasiado, no me dejo llevar. Tengo que seguir haciendo el trabajo", señaló Thompson-Herah.

Mientras tanto, Richardson adoptó una postura desafiante después de que su muy publicitada reaparición fracasara.

"Fue un gran regreso al deporte", dijo Richardson a la televisión NBC.

"Quería poder venir y actuar. Teniendo el mes libre, lidiando con todo lo que tenía que enfrentar, no estoy molesta conmigo misma en absoluto",, dijo.

La de este sábado "es solo una carrera, no he terminado. Sabes de lo que soy capaz" dijo la estadounidense agregando una palabra soez para dejar claro que no tenía miedo a las críticas. Sin embargo, más tarde se retiró de la disputa de los 200 metros planos ganados por la suiza Mujinga Kambundji.

