Canadá logra su regreso al Mundial y Panamá queda eliminada en el octogonal de Concacacaf

El regreso de Canadá a una Copa del Mundo luego de 36 años de ausencia y la eliminación de Panamá marcaron el domingo la decimotercera ty penúltima jornada del octogonal de la Concacaf clasificatorio para Catar-2022.

En el estadio BMO Field de Toronto, Canadá obtuvo el primer boleto del octogonal con su goleada 4-0 sobre Jamaica, con tantos de Cyle Larin, al minuto 13, Tajon Buchanan, al 44, Junior Hoilett, al 82, y Adrian Mariappa, al 88 en propia puerta.

Jamaica sufrió su séptima derrota y se quedó con ocho unidades en el séptimo lugar de la clasificación.

Con su octavo triunfo en el octogonal, Canadá se afianzó como líder con 28 puntos y, bajo el mando del director técnico inglés John Herdman, consumó su regreso al Mundial luego de su única participación en el ya lejano México-1986.

"Todavía no puedo creerlo, les he pedido a todos que creyeran en esto, y ahora que finalmente sucedió me quedé sin palabras", comentó Herdman. "Queríamos que la gente creyera que éramos un país de fútbol, y lo hemos demostrado", remató el entrenador que asumió el mando canadiense a comienzos de 2018.

En el estadio Cuscatlán de San Salvador, Costa Rica consiguió su quinto triunfo -más un empate- en los últimos seis partidos al imponerse 2-1 a El Salvador y se mantuvo de pie en la lucha por clasificar de manera directa a Catar-2022.

La 'Sele' se puso en ventaja 1-0 al minuto 30 con gol de Anthony Contreras. El local emparejó 1-1 al 31 con anotación de Cristian Gil. El 2-1 para los ticos fue obra de Joel Campbell, al 45+1.

Con este resultado, El Salvador se quedó con 10 puntos en la sexta posición; Costa Rica sigue cuarta con 22 puntos ya fuera del alcance de Panamá y aún con posibilidades de rebasar a México.

"Todo se ha hecho de una manera muy correcta en esta segunda vuelta, me parece que se ha hecho un gran trabajo", dijo el colombiano Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica. "Ha sido muy estresante todo, pero esto nos hace más grandes".

Por su lado, Estados Unidos dio un golpe de autoridad en el estadio Explora de Orlando donde goleó 5-1 a Panamá y la eliminó.

La escuadra norteamericana resolvió el partido con tres goles de Christian Pulisic a los minutos 17, 45 y 65, los dos primeros de penal, uno de Paul Arriola, al 23, y otro más de Jesús Ferreira, al 27. El equipo canalero descontó con anotación de Aníbal Godoy, al 86.

Así, Panamá se estancó en el quinto puesto con 18 unidades ya sin ninguna posibilidad de llegar a Catar-2022 ni por la vía de la repesca.

"Todos estamos decepcionados", admitió el danés Thomas Christiansen, director técnico de Panamá. "Nos quedamos a las puertas, pero hay muchas cosas positivas. Esta decepción hará mucho daño, costará reponerse, pero por suerte tenemos un partido ante nuestra afición, queremos dar la cara".

Estados Unidos se mantuvo en el segundo lugar: con 25 puntos y con una diferencia de goles de +13 está prácticamente clasificado, a falta de jugar el miércoles contra Costa Rica.

La fecha concluyó en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, donde México venció con lo mínimo indispensable 1-0 a Honduras con gol de Edson Álvarez al minuto 70.

El Tri llegó a 25 puntos que lo mantienen en el tercer lugar y la 'H' se quedó en el sótano de la clasificación con 4 unidades.

"Teníamos el dominio del partido, pero nos faltaba llegar con más profundidad. México fue justo ganador. Ahora hay que empatar o ganar para clasificar al Mundial", resumió Jorge Theiler, auxiliar técnico de Gerardo Martino, seleccionador del Tri, que no viajó a Honduras por un tema de salud.

-Resultados de la decimotercera jornada del octogonal:

Canadá-Jamaica 4-0

El Salvador-Costa Rica 1-2

Estados Unidos-Panamá 5-1

Honduras-México 0-1

-Partidos de la decimocuarta fecha, el miércoles:

Costa Rica-Estados Unidos, en San José

México-El Salvador, en Ciudad de México

Jamaica-Honduras, en Kingston

Panamá-Canadá, en Ciudad de Panamá

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC DIF

1. Canadá 28 13 8 4 1 23 6 17 clasificado

2. Estados Unidos 25 13 7 4 2 21 8 13

3. México 25 13 7 4 2 15 8 7

4. Costa Rica 22 13 6 4 3 11 8 3

5. Panamá 18 13 5 3 5 16 19 -3

6. El Salvador 10 13 2 4 7 8 16 -8

7. Jamaica 8 13 1 5 6 10 21 -11

8. Honduras 4 13 0 4 9 6 24 -18

