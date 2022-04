Cantlay y Schauffele se combinan para 59 golpes (-13) y lideran el Zurich Classic por equipo

Los estadounidenses Xander Schauffele y Patrick Cantlay se combinaron para terminar este jueves con 59 golpes (-13) en la primera ronda del Zurich Classic de Nueva Orleans, el único evento por equipos de dos jugadores en el PGA Tour.

El dúo estadounidense tenía una ventaja de un golpe sobre sus compatriotas Matthew NeSmith y Taylor Moore en TPC Louisiana en Avondale.

El campeón de la Copa FedEx, Cantlay, y el medallista de oro olímpico de Tokio, Schauffele, prosperaron en condiciones de brisa y tomaron la delantera con una puntuación récord.

Schauffele, dueño de cuatro títulos del PGA Tour de Estados Unidos, tuvo seis birdies y Cantlay terminó con un eagle y cinco birdies mientras subían a la cima de la tabla de clasificación, Cantlay logró birdies en los hoyos 17 y 18 para coronar la ronda.

El dúo compuesto por el argentino Emiliano Grillo y el español Rafa Cabrera terminaron en el puesto 28 con 65 (-7), al igual que el de el local Kyle Stanley y el colombiano Camilo Villegas.

El español Sergio García con el británico Tommy Fleetwood quedaron en el 46 con 66 (-6) y el integrado por los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira terminaron en el 64 con 67 impactos (-5).

- Resultados de la primera ronda del evento por equipo (dos jugadores) en el US PGA Tour Zurich Classic of New Orleans:

1. Patrick Cantlay/Xander Schauffele ((USA) 59

2. Matthew NeSmith/Taylor Moore ((USA) 60

3. Aaron Rai/David Lipsky (ING/(USA) 61

. Tommy Gainey/Robert Garrigus ((USA) 61

. Doc Redman/Sam Ryder ((USA) 61

6. Bubba Watson/Harold Varner ((USA) 62

. Sam Burns/Billy Horschel ((USA) 62

. Cameron Tringale/Wyndham Clark ((USA) 62

9. Trey Mullinax/Wesley Bryan (USA) 63

. Noh Seung-yul/Michael Kim (KOR/(USA) 63

. Tyrrell Hatton/Danny Willett (ENG) 63

. Kang Sung/John Huh (KOR/(USA) 63

. Hank Lebioda/Chase Seiffert ((USA) 63

.Joel Dahmen/Stephan Jaeger ((USA)/GER) 63

. Brian Stuard/Russell Knox (USA/SCO) 63

...

28. Emiliano Grillo/Rafa Cabrera (ARG/ESP) 65

. Kyle Stanley/Camilo Villegas (USA/COL) 65

46. Sergio García/Tommy Fleetwood (ESP/GBR) 66

64. Joaquín Niemann/Mito Pereira (CHI) 67

bb-meh/cl