Capitán australiano de rugby ausente ante Argentina para preservar su salud mental

El capitán de la selección australiana de rugby, Michael Hooper, desistió de jugar este sábado el partido del rugby Championship frente a Argentina por sentir que no está mentalmente listo y decidió regresar a su país, informó la federación de rugby de Australia.

El ala de 30 años regresará a Australia desde Mendoza (oeste de Argentina), luego de haberles anunciado a sus compañeros de equipo la noche del viernes que no estaba en condiciones de disputar el test frente a Argentina.

"Aunque esta decisión no fue fácil, sé que es la correcta para mí y para el equipo en este momento", declaró Hooper, según un comunicado del Rugby Australia.

"Toda mi carrera he buscado poner al equipo en primer lugar y no me siento capaz de cumplir con mis responsabilidades en este momento con mi estado mental actual".

El pilar James Slipper lo reemplazará como capitán, mientras que Fraser McReight tomará el lugar de Hooper en el puesto de ala izquierdo.

El entrenador australiano Dave Rennie destacó "el coraje" de la decisión tomada por Hooper a quien definió como "uno de los hombres más profesionales e impresionantes" que ha entrenado.

"Sé que esta ha sido una decisión difícil para él. Ha demostrado verdadero coraje al reconocer en qué punto se encuentra y actuar en consecuencia", dijo el entrenador al contar que Hooper se dirigió al equipo para hacerles saber que no está bien y necesitaba regresar a su país.

El entrenador aseguró que durante la semana no hubo señales previas de la angustia que estaba atravesando el jugador.

"Nada fue evidente para nosotros por cómo se entrenó, cómo contribuyó alrededor del equipo, alrededor del liderazgo, que fue excelente. Pero claramente ha estado luchando un poco y enmascarando bastante bien todo lo que le pasa", aclaró.

El presidente de Rugby Australia, Andy Marinos, aseguró que la prioridad es cuidar la salud de Hooper y que no se ejercerá presión sobre el rugbier.

Australia enfrentará de nuevo a los Pumas la próxima semana en la ciudad argentina de San Juan, luego descansará una semana antes de disputar de local dos tests del Rugby Championship contra Sudáfrica.

bur-dgi/arb/cwl/ls/dga