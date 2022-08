Capitán australiano Hooper no jugará contra Los Pumas de Argentina y regresa a su país

El capitán del seleccionado de rugby de Australia, Michael Hooper, no estará disponible para el partido del sábado ante su similar de Argentina, por la primera fecha del Rugby Championship, y regresará de inmediato a su país "por razones personales", anunció este viernes Rugby Australia.

Hooper, que había sido confirmado como titular en el quince de los Wallabies para el cotejo que se disputará el sábado en Mendoza (oeste), se convierte en una baja de última hora y se prevé que tampoco disputará el partido de la segunda fecha ante Los Pumas.

La federación australiana de rugby expresó en un comunicado que Hooper, que tiene 121 presencias en el seleccionado, "no está mentalmente en condiciones para cumplir con la misión de liderar y representar a su país en este momento", para lo cual alegó "razones personales" ante sus compañeros y el cuerpo técnico.

Hooper expresó que "sé que tomar esta decisión no fue fácil, pero es la correcta para mí y para el equipo en este momento. Toda mi carrera he buscado poner al equipo por delante y no siento que pueda cumplir con mis responsabilidades en este momento".

El entrenador de los Wallabies, Dave Rennie, consideró que "Michael es uno de los hombres más profesionales con los que he trabajado. Sé que esta ha sido una decisión difícil para él. Demostró mucho coraje al admitir su situación y actuar en consecuencia. Lo apoyaremos en todo lo que podamos y el equipo estará concentrado en el partido mañana".

James Slipper será entonces el capitán australiano en Mendoza, mientras que Fraser McReight sustituirá a Hooper con el dorsal siete.

La de Hooper es la segunda baja de peso en los Wallabies, que ya habían desembarcado en Argentina sin el centro Samu Kerevi, un factor vital por potencia en el ataque de la formación australiana.

Australia formará el sábado con: Tom Wright - Jordan Petaia, Len Ikitau, Hunter Paisami y Marika Koroibete - Quade Cooper y Nic White - Rob Valentini, Fraser McReight y Jed Holloway - Matt Philip y Darcy Swain - Allan Alaalatoa, Folau Fainga'a y James Slipper (capitán). Suplentes: Lachlan Lonergan, Matt Gibbon, Taniela Tupou, Nick Frost, Rob Leota, Pete Samu, Jake Gordon y Reece Hodge.

