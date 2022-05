Carapaz se viste con la 'maglia rosa' tras una etapa de locura en el Giro

El británico Simon Yates (BikeExchange) se impuso en solitario en una intensa 14ª etapa del Giro de Italia, este sábado bajo el sol en Turín, mientras que el campeón olímpico, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), se vistió con la 'maglia rosa' de líder de la general.

Yates, ya ganador de la segunda etapa, la contrarreloj en Hungría, añadió su sexto triunfo de etapa en el Giro a su palmarés, tras el recorrido de 147 kilómetros.

El británico de 29 años se descolgó para la clasificación general el domingo pasado en el Blockhaus. El ganador de la Vuelta a España 2018 está desde entonces centrado en las victorias de etapa.

"Es mi sexta victoria de etapa, pero no compensa la decepción del tiempo perdido en el Blockhaus. Todavía queda una semana, pero he invertido mucha energía y no sé si puedo todavía conseguir algo en los próximos días", admitió Yates.

En meta, Yates superó por una quincena de segundos al trío formado por el australiano Jai Hindley (2º), Carapaz (3º) y el veterano italiano de 37 años Vincenzo Nibali.

El español Juan Pedro López, al frente de la clasificación general desde la 4ª etapa en el Etna, perdió más de cuatro minutos.

En la clasificación general, Carapaz precede ahora a Hindley en 7 segundos y a Almeida en 30 segundos. El escalador español Mikel Landa ocupa el cuarto puesto, a 59 segundos.

"Lo importante es tener la maglia rosa, era el objetivo", celebró Carapaz.

"La etapa era corta, pero ha sido dura. Sabíamos que sería una jornada difícil, pero no hasta este punto. Estoy contento con cómo se ha desarrollado. Es un paso positivo para el equipo y ahora vamos a intentar mantener la maglia rosa", añadió.

"Fue una etapa loca", afirmó por su parte Jai Hindley tras cruzar la meta. "Los chicos hicieron un trabajo colosal, lo dieron todo por mí", apuntó sobre el trabajo de sus compañeros de equipo.

Carapaz, de 28 años, conquistó el Giro en 2019 cuando corría para el equipo Movistar. El año pasado subió al podio en el Tour de Francia (3º) antes de conquistar el título olímpico en los Juegos de Tokio.

En la general, cuatro corredores se sitúan a menos de un minuto de Carapaz. El portugués Joao Almeida, distanciado en varias ocasiones en la etapa, limitó los daños (39 segundos) para figurar ahora a 30 segundos del corredor ecuatoriano en la general.

Mikel Landa, a 59 segundos, admitió que fue un día duro.

"No pensaba que fuera tan duro", admitió el corredor vasco.

Peor fue el sábado para otros corredores, que sufrieron pérdidas de tiempo muy importantes.

El veterano español Alejandro Valverde fue distanciado más de ocho minutos, mientras que el francés Guillaume Martin fue relegado a más de nueve minutos.

El domingo, la 15ª etapa presenta un final en alto (1.611 m) en el Valle de Aosta. El recorrido de 177 kilómetros incluye dos subidas de primera categoría antes de la subida final, catalogada como de segunda categoría, hasta Cogne.

