Carapaz, una 'maglia rosa' frágil luego de la etapa del Mortirolo

El Mortirolo no produjo cambios entre los primeros de la general del Giro, pero sí apretó las diferencias, este martes en la 16ª etapa ganada por el checo Jan Hirt en Aprica, donde la 'maglia rosa' sigue sobre los hombros del ecuatoriano Richard Carapaz... por el momento.

La diferencia se redujo hasta mínimos entre Carapaz y su inmediato perseguidor en la clasificación general, el australiano Jai Hindley, que superó al ecuatoriano en la pelea por la bonificación del tercer puesto en la etapa (4 segundos). Hindley se acercó así a 3 segundos del campeón olímpico, a cinco días de meta.

Hindley y Carapaz fueron parejos en la última subida (Santa Cristina), la más selectiva de la última etapa.

Mikel Landa atacó a 10 kilómetros para meta, seguido sin dilación por Carapaz y Hindley. El trío trató de hacer daño al portugués Joao Almeida, que salvó los muebles dejándose sólo 14 segundos.

Almeida, el mejor rodador del cuarteto en perspectiva de la contrarreloj del domingo en Verona, limitó pues las pérdidas. Ahora su desventaja es de 44 segundos respecto a Carapaz.

Landa, sexto en meta por detrás de su compatriota el veterano Alejando Valverde, se queda a 59 segundos del líder, mientras que otro veterano como el italiano Vincenzo Nibali pasó de la octava a la 5ª posición, a 3 minutos 40 segundos de la 'maglia rosa'.

"Ha sido una etapa dura y al final tengo que decir que estoy contento. Pensé que ganaría el esprint por el tercer puesto y me llevaría la bonificación. Aunque no lo haya conseguido, sigue siendo un buen día para mí. Es cierto que he perdido algunos segundos con Hindley, pero he ganado más con Almeida, así que el balance es positivo", afirmó Carapaz.

El cansancio de esta larga etapa (202 kilómetros) pesó en las piernas de muchos corredores.

En meta, Hirt precedió en 7 segundos al neerlandés Thymen Arensman en esta etapa que pasó por el temido Mortirolo.

De 31 años, el checo logró su victoria más prestigiosa en el quinto triunfo de su carrera. Finalizó segundo en 2019 de la etapa del Giro que pasó por el Mortirolo, subido por su vertiente norte.

Hirt concluyó con éxito una escapada lanzada en la primera de las tres grandes ascensiones del día, a unos 160 kilómetros para meta.

"Estoy contento de haber podido separarme de mis compañeros de escapada en la última subida y llegar solo a la meta. Siempre he dicho que mi mayor logro sería ganar una etapa en el Giro de Italia", celebró el checo del equipo belga Intermarché.

En el Giro 2019, el escalador ya había brillado en el Mortirolo para hacerse con el segundo puesto en la etapa de Ponte di Legno, por detrás del italiano Giulio Ciccone. "Cada vez que oigo hablar del Mortirolo, suelo hacer algo bien", sonrió Hirt sobre este mítico puerto del Giro.

El miércoles, la 17ª etapa unirá Ponte di Legno y Lavarone, con 168 kilómetros. Después del paso del Tonale, subido en frío, el recorrido presenta dos ascensiones de primera categoría en los 50 últimos kilómetros, el Vetriolo y el Menador, que se halla a menos de 8 kilómetros para meta.

