Carles Gil, tercer futbolista español en ganar el MVP de la MLS

El centrocampista Carles Gil, del New England Revolution, fue elegido este martes como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2021 de la liga de fútbol norteamericana (MLS), convirtiéndose en el tercer español en lograr el galardón.

A sus 29 años, Gil sucede en el palmarés a su compatriota Alejandro Pozuelo (Toronto FC) mientras que el exdelantero de la 'Roja' David Villa (New York City FC) fue elegido en 2016.

Entre medio, el premio fue a parar al mexicano Carlos Vela (2019), al venezolano Josef Martínez (2018) y al argentino Diego Valeri (2017).

En la votación, donde participan jugadores, clubes y medios de comunicación, Gil se impuso ampliamente con el 52,07% de los votos, por delante del alemán Hany Mukhtar (Nasvhille SC), con el 11,80%, y el brasileño Joao Paulo (Seattle Sounders), con el 4,90%.

El delantero argentino Valentín Castellanos (New York City FC), Bota de Oro de la campaña con 19 goles, ocupó el quinto lugar con un 3,87%.

"Ganar este trofeo es increíble. Solo hay que ver la lista de jugadores que lo han ganado antes", agradeció Gil, el segundo MVP de la franquicia tras Taylor Twellman (2005), durante el anuncio del premio en el Gillette Stadium.

Tras un 2020 casi en blanco por lesión, Gil se erigió con 4 goles y 18 asistencias en el motor de una histórica campaña para el New England Revolution, que dominó la Conferencia Este con 73 puntos, récord para una temporada regular en la MLS.

La franquicia de Foxborough (Massachusetts) lució el mejor tridente ofensivo de la liga con Gil, el argentino Gustavo Bou y el polaco Adam Buksa, que se combinaron para un total de 66 goles y asistencias.

Como líder del Este, el Revolution avanzó directamente a semifinales de conferencia donde cayó en penales ante el New York City FC, equipo que disputará el sábado la final de la MLS ante el Portland Timbers.

"Nos quedamos muy afectados por la derrota pero con el paso de los días le he dado más valor a lo que conseguimos en la temporada regular", afirmó Gil. "Seguro que volveremos más fuertes y seremos otra vez un equipo campeón".

New England, dirigido por el emblemático Bruce Arena, sigue sin alzar su deseado primer título de la MLS después de un récord de cinco finales perdidas en 2002, 2005, 2006, 2007 y 2014.

Gil se formó en las categorías inferiores del Valencia, donde coincidió con jugadores como Isco (Real Madrid) o Juan Bernat (Paris Saint Germain).

Tras un breve paso por el primer equipo, el mediapunta fue traspasado al Aston Villa donde en 2016 vivió una dramática temporada que derivó en el primer descenso del equipo inglés en casi tres décadas.

Gil regresó a España para jugar como cedido en el Deportivo La Coruña. En 2019, con el equipo gallego también en segunda división, fue vendido al New England Revolution, donde logró un gran impacto desde su primera campaña, con 10 goles y 14 asistencias, siendo elegido fichaje del año.

"Cuando vine hace tres años estaba en un momento complicado de mi carrera", recordó Gil. "No me encontraba bien en el campo y me frustraba mucho. Pero desde entonces he podido dar mi mejor versión y disfrutar de nuevo como un niño".

"Era una liga que desconocía. Fue difícil pero a los pocos meses me di cuenta de que era una decisión muy acertada. Estoy ya estoy pensando en la próxima pretemporada", afirmó el mediapunta, que en mayo renovó su contrato hasta 2024.

