Carlos Alcaraz pasa con esfuerzo a la segunda ronda de Wimbledon

El joven tenista español Carlos Alcaraz, quinto cabeza de serie, pasó este lunes a la segunda ronda del torneo sobre hierba de Wimbledon al imponerse con esfuerzo a Jan-Lennard Struff en un partido de cuatro horas y diez minutos.

Alcaraz, de 19 años, venció al alemán, de 32 años y 155º del mundo, por 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7/3) y 6-4, desatando una enorme ovación del público presente en la pista número 1 del All England Club londinense, cubierta desde el inicio del encuentro debido a la lluvia.

Este es solo el segundo partido que el español gana sobre hierba, tras pasar la primera ronda de Wimbledon en 2021, también en cinco difíciles sets, pero lejos de parecer impresionado cautivó a los espectadores con su sentido del humor.

"Empecé en Wimbledon el año pasado con cinco sets y este año hago lo mismo, esto quiere decir que me gusta jugar sobre hierba, que no quiero dejar la pista", bromeó.

Y se mostró muy satisfecho de su juego: "No me esperaba moverme como lo he hecho hoy", afirmó, celebrando que "este ha sido probablemente el partido en que mejor he sacado".

Alcaraz ya había probado su destreza en tierra batida, derrotando tanto a Rafa Nadal como a Novak Djokovic para coronarse en mayo con el título del Abierto de Madrid.

Sin embargo, el número 7 del mundo, de 1,85 metros de altura, tuvo de luchar para levantar un difícil partido en contra frente al jugador alemán, de 1,93 metros y con un gran saque.

Alcaraz encajó una rotura entrada y se debatió durante todo el partido para quebrar el servicio de su adversario.

Luchó cada bola como si fuera la última, corriendo para llegar a las esquinas, subiendo a la red y demostrando su solidez mental.

Tras debatirse sin éxito durante largos puntos en busca de una rotura con la que igualar en la cuarta manga, consiguió vivo mantenerse en el partido gracias a un 7-3 en el tie-break.

Un quinto set de infarto vio puntos espectaculares de ambos jugadores apurando las líneas y una caída del español debido a un resbalón.

Un break en el noveno juego sentenció en el encuentro a favor del español, que en la segunda ronda se enfrentará al italiano Fabio Fognini (N.63) o al holandés Tallon Griekspoor (N.53).

