Censuran un corto en Hong Kong por incluir un segundo de imágenes de protestas

Hong Kong prohibió la proyección de un cortometraje de animación a causa de un plano de un segundo de duración sobre las manifestaciones prodemocracia de 2014, en una ciudad donde el gobierno de Pekín ha reducido drásticamente la libertad de expresión.

La organización Ground Up Film Society declaró a AFP que tuvo que anular la proyección de la película "Losing Sight of a Longed Place", prevista el domingo en el marco de su festival cinematográfico, porque las autoridades hongkonesas se negaron a autorizar la exhibición de una versión no recortada.

La cinta, de ocho minutos, era en su origen un proyecto estudiantil sobre la historia real de un militante de los derechos LGBTQ en Hong Kong. El filme se llevó el premio al mejor cortometraje de animación en los premios Golden Horse de 2017 en Taiwán.

Según indicaron los organizadores del festival, la censura hongkonesa "exigió cortar una escena que dura menos de un segundo, por mostrar las circunstancias de una 'ocupación ilegal'".

La escena en cuestión es un breve plano de tiendas de campaña y eslóganes a modo de ilustración del "Movimiento de los Paraguas", una movilización prodemocrática ocurrida en Hong Kong en 2014. Las autoridades describen lo ocurrido como una ocupación ilegal de las vías de circulación en el barrio de negocios por parte de los manifestantes.

Tras las grandes manifestaciones de 2019, muchas de ellas violentas, el gobierno de Pekín decidió reprimir severamente las voces disidentes en Hong Kong. Quienes han permanecido aseguran que las libertades de creación y expresión se han visto seriamente recortadas.

El año pasado, la autoridad legislativa de Hong Kong modificó las normas de censura de las películas para adaptarlas a la ley sobre seguridad nacional impuesta por Pekín.

En virtud de esa reforma, la difusión de películas no autorizadas puede acarrear una multa de un millón de dólares hongkoneses (127.000 dólares) y una pena de hasta tres años de prisión.

hol/aha/nzg/mav/avl/mar