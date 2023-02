Cerúndolo sorprende a Schwartzman y se suma a Ramos Viñolas en cuartos del ATP de Córdoba

El español Albert Ramos Viñolas, tercer favorito y defensor del título, se clasificó el jueves a los cuartos de final del ATP de Córdoba, mientras que el joven Juan Manuel Cerúndolo sorprendió al eliminar al máximo preclasificado, Diego Schwartzman.

Ramos Viñolas, 54 del ranking mundial, se impuso en un duelo cambiante al serbio Dusan Lajovic (88) por 6-4, 2-6 y 6-2, y vuelve a instancias importantes en un torneo que le trajo varias alegrías.

Ramos Viñolas se enfrentará el viernes en los cuartos de final con el portugués Joao Sousa, 162º del ranking, que se metió a la instancia de los ocho mejores del Córdoba Open con un ajustado triunfo por 7-5 y 7-6 (8/6) sobre el chileno Cristian Garín (103), en uno de los cotejos disputados al intenso calor de la sesión vespertina.

Sousa, que venía de sufrir cinco derrotas en el comienzo de la temporada, encontró mejores sensaciones en el polvo de ladrillo cordobés, luego de un ajustado triunfo sobre el argentino Etcheverry en el estreno, a lo que siguió una victoria que se resolvió por detalles sobre Garín.

Por la noche, el zurdo Cerúndolo (114), campeón en Córdoba hace dos temporadas, dejó fuera de carrera a Schwartzman (28) por 7-6 (8/6) y 6-1, un resultado que ratifica lo cómodo que se siente en este certamen.

El menor de los hermanos Cerúndolo se cruzará ahora con el boliviano Hugo Dellien (138), que entró desde la clasificación y viene de ganarle al argentino Guido Pella por 6-3 y 6-4.

"Me siento bien, estoy compitiendo bien. No es fácil jugar acá, hace mucho calor, pero me estoy sintiendo fuerte de cabeza y así pude ganar estos cuatro partidos", destacó Dellien, que tiene a Pella como compañero en el dobles en este mismo torneo.

El gran día de la familia Cerúndolo se completó con la victoria de Francisco, el hermano mayor, que dio cuenta de Federico Delbonis por 6-3, 3-6 y 7-5, en un entretenido cotejo entre compatriotas. Delbonis llegó a estar 5-2 en el tercer set y tuvo un match-point, pero Cerúndolo consiguió revertir la cuenta y cerró el cotejo en su sexto punto de partido.

"Había riesgos, tenía que ver cómo me movía, pero no sentí ningún dolor y pude ganar. No jugaba en polvo desde julio pasado", dijo Francisco Cerúndolo, que se había lesionado el fin de semana en la serie de Copa Davis entre Argentina y Finlandia en Espoo, y apenas pudo entrenar un día antes de su estreno.

En el primer encuentro de la jornada, el argentino Federico Coria (67) superó al italiano Marco Cecchinato (93) por 6-3, 3-1 y retiro del tenista europeo por una dolencia en el hombro derecho, y de este modo Córdoba verá otro duelo entre argentinos, a cargo de Coria y Francisco Cerúndolo.

Estos son los resultados del jueves en el ATP de Córdoba:

-Segunda ronda:

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a Diego Schwartzman (ARG/N.1) 7-6 (8/6), 6-1

Francisco Cerúndolo (ARG/N.2) a Federico Delbonis (ARG) 6-3, 3-6, 7-5

Albert Ramos Viñolas (ESP/N.3) a Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 2-6, 6-2

Federico Coria (ARG/N.6) a Marco Cecchinato (ITA) 6-3, 3-1, retiro

Joao Sousa (POR) a Cristian Garín (CHI) 7-5, 7-6 (8/6)

Hugo Dellien (BOL) a Guido Pella (ARG) 6-3, 6-4

