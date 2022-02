Chen bate récord del mundo de programa corto, Hanyu se aleja de tercer oro

El doble campeón olímpico japonés Yuzuru Hanyu, que terminó el martes en una decepcionante octava posición del programa corto de patinaje artístico de Pekín-2022, perdió ya toda esperanza de lograr su tercer oro en unos Juegos, tras dejar al triple campeón del mundo, Nathan Chen, tomar una gran ventaja, con un nuevo récord del mundo incluido.

Su intento de un primer cuadruple salto, transformado en simple rotación en los primeros instantes de su prestación, costó caro a la superestrella japonesa. Con solo 95,15 puntos, "Yuzu" solo es octavo antes del programa libre.

"No tenía malas sensaciones hasta que intenté mi salto. Cuando lo hice, sentí un agujero (en el hielo), tal vez creado por otro patinador", explicó Hanyu.

En cambio, Chen brilló. Tras un programa impecable al son de "La Bohème" de Charles Aznavour, el estadounidense de 22 años fue recompensado con 113,97 puntos, nuevo récord del mundo. Y cuenta así con más de cinco puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores.

"No tengo ni idea de cómo vino ese récord. No hago en general cosas así, pero simplemente me sentía bien y vino solo", dijo el norteamericano.

Detrás de Chen, dos japoneses han suplido la mala actuación de Hanyu, con el joven Yuma Kagiyama, de 18 años y actual subcampeón del mundo, en segunda posición, con 108,12 puntos, y Shoma Uno, subcampeón olímpico hace cuatro años, en tercera, con 105,90 puntos.

El programa libre está programado el jueves.

Hanyu busca en el hielo chino un tercer título olímpico consecutivo, una hazaña que no ha logrado ningún patinador desde hace casi un siglo.

Pero su tobillo derecho, que ya le causó problemas antes de los Juegos de 2018, solo le permitió participar en una competición este invierno (el Campeonato de Japón a finales de diciembre) antes de los Juegos de Pekín.

Por su parte, el mexicano Donovan Carrillo terminó en una meritoria 19ª posición, con 79,69 puntos, que le permite acceder al programa libre del jueves, al que pasan los 24 primeros del corto.

Carrillo se había ganado el derecho a estar en los Juegos, tras su vigésima posición en el Mundial del pasado año en Suecia.

-- Clasificación del programa corto de los Juegos Olímpicos de Pekín-2022, disputado este martes:

1. Nathan Chen (USA) 113,97 pts C

2. Yuma Kagiyama (JPN) 108,12 C

3. Shoma Uno (JPN) 105,90 C

4. Cha Junhwan (KOR) 99,51 C

5. Morisi Kvitelashvili (GEO) 97,98 C

6. Jason Brown (USA) 97,24 C

7. Evgeni Semenenko (ROC) 95,76 C

8. Yuzuru Hanyu (JPN) 95,15 C

9. Keegan Messing (CAN) 93,24 C

10. Kevin Aymoz (FRA) 93,00 C

11. Jin Boyang (CHN) 90,98 C

12. Daniel Grassl (ITA) 90,64 C

13. Matteo Rizzo (ITA) 88,63 C

14. Adam Siao Him Fa (FRA) 86,74 C

15. Mark Kondratiuk (ROC) 86,11 C

16. Deniss Vasiljevs (LAT) 85,30 C

17. Brendan Kerry (AUS) 84,79 C

18. Vladimir Litvintsev (AZE) 84,15 C

19. Donovan Carrillo (MEX) 79,69 C

20. Nikolaj Majorov (SWE) 78,54 C

21. Konstantin Milyukov (BLR) 78,49 C

22. Ivan Shmuratko (UKR) 78,11 C

23. Andrei Mozalev (ROC) 77,05 C

24. Lukas Britschgi (SUI) 76,16 C

25. Michal Brezina (CZE) 75,19

26. Alexei Bychenko (ISR) 68,01

27. Lee Sihyeong (KOR) 65,69

28. Aleksandr Selevko (EST) 65,29

29. Roman Sadovsky (CAN) 62,77

30. Vincent Zhou (USA) No participó

