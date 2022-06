Chiellini aterriza en Los Ángeles FC: "Es el club perfecto para mí"

El defensa Giorgio Chiellini recibió el miércoles una calurosa bienvenida del Los Angeles FC de la liga norteamericana (MLS), al que definió como el "club perfecto" para su primera experiencia fuera del fútbol italiano a sus 37 años.

"Estoy plenamente convencido de que este club es perfecto para mí. Estoy seguro de que puedo aportarle algo bueno pero estoy plenamente convencido de que voy a recibir aún más", dijo el zaguero italiano con una gran sonrisa en su presentación en el estadio Banc of California.

Vecino del LA Galaxy, el equipo más ganador en la MLS, el Los Angeles FC (LAFC) ha puesto patas arriba la liga en las últimas semanas al reforzarse con dos grandes nombres del fútbol europeo, el propio Chiellini y el galés Gareth Bale.

La franquicia, que lidera el delantero mexicano Carlos Vela, comanda la clasificación de la MLS y espera que la categoría y la experiencia ganadora de estos fichajes les catapulte hasta el primer título de su historia.

"Sabemos exactamente lo que Giorgio aportará al LAFC porque será lo que siempre ha aportado a sus equipos, que es hacer absolutamente todo para llevar a su equipo a la victoria, a los campeonatos", le presentó el copresidente del club, John Thorrington. "Nunca hemos visto un jugador como él en nuestra liga".

Pese al gran impacto de su llegada, Chiellini recalcó que no desea ningún tratamiento especial en el equipo por su extensa trayectoria tanto en la selección italiana como en la Juventus, donde conquistó nueve títulos de liga.

"No quiero convertirme en el mejor jugador. Quiero ser Giorgio y ayudar al equipo. No quiero cambiar al grupo, solo añadir mis habilidades, mi energía, mi experiencia", recalcó. "Soy uno de los 25, no el primero, el segundo o el tercero, y esto es lo más importante".

"Entendí que mi tiempo en la Juventus llegaba al final y quería terminar en un nivel alto y siento que puedo mantener este nivel durante algunos años", recalcó el italiano, que se mostró satisfecho de que Vela permanezca en el equipo al renovar su contrato.

"Estoy muy feliz de que Carlos haya renovado. Hizo historia en este club y espero tener una buena relación con él", afirmó.

Aterrizado pocas horas antes en Los Ángeles, el zaguero recordó que tenía desde hace años la idea de jugar en Estados Unidos, el país donde suele pasar sus vacaciones.

"Para mí es una experiencia fantástica dentro y fuera del campo. Los Ángeles es una ciudad fantástica en la que tengo mucha curiosidad por vivir", señaló.

El emblemático excapitán de la 'Vecchia Signora' mantuvo conversaciones sobre su decisión con algunos ilustres compatriotas que también jugaron en la MLS.

"Conversé con Andrea (Pirlo) y Alessandro Nesta y me hablaron siempre muy bien de esta liga", explicó.

"Seguro que hay algunas diferencias y tendré que adaptarme en el menor tiempo posible a una forma de juego y a una forma de vida diferente pero tengo la mente abierta", avanzó.

"Cuando empezamos a hablar entendí la fuerza de este club y estuve totalmente convencido desde el principio", recordó. "No fue fácil convencer a la Juventus, convencer a mi mujer de hacer este gran cambio pero al final estoy aquí y muy contento".

Tras la conferencia, el zaguero fue ovacionado por un grupo de aficionados y posó con una camiseta con el número 14, antes de bajar al césped del Banc of California, donde el LAFC jugaba en la tarde ante el FC Dallas.

Tanto Chiellini como Bale estarán en disposición de debutar con el LAFC a partir del choque del 8 de julio ante el Galaxy del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández.

