Chileno Cristian Garín cae en primera ronda del Abierto de Australia

El mejor tenista chileno del momento, Cristian Garín, cayó eliminado este lunes en la primera ronda del Abierto de Australia al perder ante el estadounidense Sebastian Korda por 6-4, 1-6, 6-3, 6-2.

Después de un año perseguido por molestias físicas y en el que su mejor resultado -cuartos de final en Wimbledon- no le sirvió para sumar puntos ATP, Garín ha caído al puesto 87 del ranking y se arriesga a quedar fuera del top 100.

Desde el inicio del partido, Garín fue a remolque, cediendo su servicio al estadounidense, que se llevó la primera manga.

Mucho más convencido en la reanudación, el chileno no dio opción y se asignó el segundo set con un convincente 6-1.

Pero desde los primeros intercambios de tercer set, Korda volvió a tomar las riendas ante un Garín que terminó tirando la raqueta contra el suelo.

"Esta superficie es muy rápida y hay que ser agresivo. Y creo que en el tercer set, cuando tuve mi oportunidad, no fui agresivo", reflexionó posteriormente el chileno.

Número 17 del ranking hace un año, Garín cayó en la clasificación en parte debido a la decisión de la ATP de no computar los resultados de Wimbledon después de que el torneo británico vetara a los jugadores rusos y bielorrusos.

Aun así, el chileno no se mostró excesivamente preocupado y convencido de que podrá volver a escalar puestos.

"El ranking me da lo mismo. Estuve seis meses jugando con mucho dolor (...) Jugué cuatro torneos lesionado y, por no querer caer en el ranking, me hizo peor", dijo a los medios.

"El ranking no me preocupa. Sé que tengo el nivel para volver a meterme", agregó.

dbh/zm