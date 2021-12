China amplía confinamiento en el norte por continuo aumento de contagios

Cientos de miles de personas más fueron puestas el martes bajo confinamiento en el norte de China por un brote de covid que ha dejado un número de contagios récord en 21 meses y ha provocado el cierre de la ciudad de Xi'an.

El brote ha llegado a otras ciudades aledañas y Yan'an, a 300 kilómetros de Xi'an, ordenó el martes el cierre de negocios e instó a cientos de miles de habitantes de un distrito a quedarse en casa.

Las cifras de infecciones son muy bajas comparadas con las registradas en la gran mayoría de países del mundo, pero China ha optado por una estrategia de erradicación del virus consistente en severas restricciones para cortar toda propagación.

El martes, las autoridades sanitarias informaron de 209 nuevas infecciones, la cifra diaria más alta desde marzo de 2020 en el país que hace dos años detectó por primera vez el coronavirus, en la ciudad de Wuhan.

Ante este repunte, y a las puertas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en febrero, las autoridades impusieron la semana pasada un confinamiento en la ciudad de Xi'an, de 13 millones de habitantes.

Este confinamiento es el más duro decretado en China desde que la ciudad de Wuhan se cerró casi por completo al comenzar la pandemia.

Las restricciones impuestas (los residentes tienen prohibido conducir y solo una persona de cada hogar puede salir, cada tres días, para comprar alimentos) ha provocado una cascada de llamadas a los servicios sociales pidiendo comida y otros productos básicos.

"Estoy a punto de morir de hambre", decía un usuario en la red social Weibo. "No hay comida, en mi recinto de viviendas no me dejan salir y estoy a punto de quedarme sin sopas instantáneas, ¡ayuda, por favor!", insistía.

"No quiero escuchar más noticias de que todo va bien (...) Aunque el suministro fuera tan abundante, es inútil si no se lo das a la gente", decía otro.

Las autoridades insisten en que el aprovisionamiento de comida es estable y mantienen los controles de entrada y salida de Xi'an.

