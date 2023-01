Chinos recurren a la medicina tradicional para hacerle frente al covid-19

Muchos chinos recurren a la medicina tradicional para hacerle frente a los síntomas del covid-19, en pleno rebrote de los contagios, dejando a millones de personas enfermas mientras se agotan los medicamentos occidentales.

El presidente Xi Jinping promovió el uso de la medicina tradicional china (MTC) desde el inicio de la pandemia, y autoridades sanitarias exaltan su "papel importante" en la lucha contra el coronavirus.

La MTC, que contempla una gama de tratamientos, desde remedios de hierbas y masajes hasta acupuntura y dietas, ha sido utilizada durante miles de años para tratar todo tipo de males.

Algunos la consideran una pseudociencia ineficaz en el tratamiento del virus, con poca información para respaldar su utilidad.

Pero millones de personas en China recurren a ella junto a la medicina moderna para aliviar los síntomas.

Yu Lei, de 38 años, un consultor en Pekín, tuvo fiebre después de contraer covid-19, así que se hizo un té de hierbas con propiedades antiinflamatorias, con ramas de cassia (una especie de canela china), raíz de peonía, regaliz, jujuba y jengibre.

"En mi familia usamos frecuentemente la medicina china", dijo a AFP. Aseguró que su fiebre bajó tras tomar la infusión.

Para seguidores como Yu, la MTC tiene menos efectos secundarios y actúa más lentamente en regular el cuerpo, a diferencia de la medicina occidental, que "combate los síntomas, pero no la fuente del mal".

Pekín urgió a las autoridades locales a "publicitar activa y objetivamente el papel y eficacia de la MTC en el tratamiento del covid-19".

Pero Ben Cowling, jefe de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong, dijo a AFP: "No sabemos si estos tratamientos son efectivos o no porque no han sido estudiados en pruebas clínicas".

"No descarto que alguno pueda ser efectivo, pero tampoco descarto que alguno incluso pueda ser dañino", añadió.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solo recomienda tratamientos contra el covid basados en medicamentos químicos.

Consultada por AFP sobre la MTC, el organismo dijo que recomienda a los países "recoger evidencia y datos sólidos sobre prácticas y productos de la medicina tradicional".

La medicina occidental es la preferida entre los chinos, pero los defensores de la MTC aseguran que la combinación de ambas es efectiva en el tratamiento de covid-19.

Liu Qingquan, director del Hospital de Medicina Tradicional China de Pekín, dijo que "se complementan y pueden resolver fiebres, dolores de articulaciones, fatiga, garganta irritada, tos y otros síntomas".

Expertos han ido a la televisión para exaltar este tipo de medicina desde el inicio de la pandemia, y un producto en particular --Lianhua Qingwen-- se ha beneficiado de la fuerte promoción de las autoridades.

Muchos usuarios están convencidos de su utilidad, y algunos estudios sugieren que ayuda a aliviar síntomas. Las cápsulas del medicamento fueron distribuidas en Hong Kong cuando la ciudad enfrentó una ola de covid-19 en 2022.

Pero algunos críticos en China alegan que el Lianhua Qingwen es igual de efectivo que duraznos en almíbar, que los chinos suelen comer para el dolor de garganta.

Algunos usuarios de redes sociales se quejan de que les han dado remedios tradicionales en lugar de ibuprofeno o paracetamol.

Lan Jirui, practicante de la medicina china en Pekín, aseguró a AFP que "es la misma lógica que la medicina occidental".

"Si el remedio es adquirido por prescripción del médico, probablemente sea efectiva. Si es comprada al azar en la farmacia, tal vez no", indicó.

Li Wen, un acupunturista jubilado de 68 años, se ha punzado con agujas para combatir sus síntomas de gripe. También compró dos remedios chinos, incluido uno a base de bambú contra la fiebre.

"Complemento eso con una dieta nutritiva de peras, nabos y jengibre", dijo a AFP.

"La medicina china puede ayudar a combatir el virus, pero no mata al virus", explicó.

"Pero soy cauteloso con los medicamentos occidentales. Sus efectos secundarios no pueden ser ignorados", insistió.

Esperando tratar una tos y garganta irritada, Danni, una pequinesa de 39 años, ha estado tomando Pei Pa Koa, un jarabe extraído de plantas.

"No es porque no encuentre medicina occidental", dijo a AFP, "sino porque es efectiva y alivia".

"También me preparo una sopa caliente de peras o agua caliente con limón para aumentar la vitamina C y la inmunidad".

Otros no están tan convencidos.

"Los jóvenes sabemos poco de la medicina tradicional", comentó Grace Hsia, de 30 años. "Generalmente preferimos las medicinas occidentales porque tienen resultados inmediatos".

Li Na, de 36 años, dice que tomó paracetamol para una fiebre y le funcionó "rápidamente".

"La medicina china no es efectiva, la gente la toma para sentir que está tomando algo".

