Chuck Close, pionero del fotorrealismo, murió a los 81 años

El pintor y fotógrafo estadounidense Chuck Close, afamado por su pintura fotorrealista, murió el jueves a los 81 años, reportaron medios estadounidenses.

Su abogado confirmó el deceso al diario The New York Times pero de momento no pudo ser contactado.

Nacido en 1940 en el estado de Washington, se hizo famoso por sus gigantes retratos o autorretratos; algunos de los cuales eran mosaicos y otros tan detallistas que, a simple vista, parecían fotos.

Entre sus retratados se cuentan personalidades como el ex presidente estadounidense Bill Clinton, el compositor Philip Glass o la leyenda del rock Lou Reed.

Con exhibiciones en grandes museos como el MoMA o el Guggenheim en Nueva York, sus obras también adornaron el metro subterráneo de Nueva York.

En 2017 varias mujeres dijeron a medios estadounidenses que Close, que estaba discapacitado y en silla de ruedas por un colapso de la arteria espinal, les pedía que se desnudaran, se les acercaba inapropiadamente o realizaba comentarios inadecuados cuando visitaban su estudio.

Tras esas denuncias, la Galería Nacional de Arte de Washington canceló una exhibición de su obra que estaba programada, pero otros museos del mundo siguieron mostrando sus enormes pinturas.

Close negó las acusaciones que se conocieron en medio de una ola de denuncias de conductas sexuales inapropiadas en varios sectores de la sociedad estadounidense.

