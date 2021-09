Cientos de mujeres marchan por el derecho al aborto, plenamente prohibido en El Salvador

Centenares de mujeres salvadoreñas presentaron este martes al Congreso una propuesta para legalizar el aborto en algunos supuestos, ahora completamente prohibido y duramente castigado en el país, en momentos en que el presidente Nayib Bukele ya cerró la puerta a esa posibilidad.

Se trata de un pedido de reforma del Código Penal para despenalizar el aborto en tres causales, explicó a la AFP Morena Herrera, dirigente de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).

Estas son, "la posibilidad de interrumpir el embarazo para salvar la vida y salud de mujeres y niñas", también "cuando se haya detectado una malformación fetal que sea incompatible con la vida extrauterina", y por último, cuando el embarazo "sea resultado de violencia sexual".

Con pañuelos verdes en el cuello y gritando consignas a favor de sus derechos, las mujeres se concentraron en un parque en el sector suroeste de San Salvador. La manifestación ocurre en el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

Muchas portaban pequeños carteles con consignas como "todos tenemos el derecho a decidir sobre nuestras vidas", mientras que en una gran manta verde pusieron "decidir es mi derecho, aborto legal ya".

Frente a la sede legislativa, las mujeres levantaron sus pañuelos verdes y posteriormente una comitiva presentó la propuesta de reforma con el apoyo de varios diputados, entre ellos miembros del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Este pedido ocurre después de que Bukele retirara a mediados de septiembre una propuesta de reforma constitucional, elaborada por su propio gobierno, que abría la puerta a legalizar el aborto terapéutico.

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia", escribió entonces el mandatario en Twitter.

La legislación salvadoreña prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta ocho años de cárcel. Fiscales y jueces tipifican algunos casos de aborto, incluso los involuntarios, como "homicidio agravado", penado con hasta 50 años de prisión.

Bajo esa legislación, 17 mujeres que por emergencias obstétricas buscaron asistencia en hospitales públicos fueron acusadas de homicidio agravado y purgan penas de cárcel.

Desde 2009 a la fecha, 53 mujeres han recuperado su libertad por diferentes vías legales, patrocinadas por las agrupaciones feministas.

