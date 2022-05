Cilic derrota a Medvedev y completa los cuartos de Roland Garros

El croata Marin Cilic (N.23) barrió de la pista al número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, al que derrotó en tres sets (6-2, 6-3 y-6-2) y se clasificó para los cuartos de final de Roland Garros.

Medvedev llegaba a París con un solo partido disputado en tierra esta temporada después de haberse sometido a una operación de hernia hace dos meses, y pese a haber jugado bien sus primeros tres partidos, que ganó sin ceder un set, este lunes no tuvo opción alguna ante Cilic, ex número 3 del mundo y campeón del US Open en 2014.

En cuartos, el 'cañonero' croata se enfrentará al ruso Andrey Rublev (N.7) que se clasificó este lunes aprovechándose del abandono de su rival, el italiano Jannik Sinner (N.12) por dolores en una rodilla al inicio del tercer set.

Como suele ser habitual en su juego, Cilic estuvo muy acertado con su servicio, ganando el 90% de sus puntos con el primer saque y no cedió una sola oportunidad de quiebre a Medvedev, que solo pudo ganar un 24% de los puntos al resto (17 en una hora y tres cuartos de partido).

Cilic, además, conectó más del doble de 'winners' que Medvedev (33 a 15) y cometió menos errores no forzados (22-28), mostrándose muy efectivo en la red (18 voleas de 25).

"Es uno de los mejores partidos de mi carrera. Fue fantástico de principio a fin", admitió Cilic, que a sus 33 años nunca ha pasado de los cuartos de final en París (quedó eliminado las dos veces que llegó, en 2017 y 2018).

La eliminación de Medvedev, que en seis participaciones en Roland Garros nunca pasó de los cuartos de final (el año pasado), se produjo horas antes del adiós del actual finalista del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas (N.4), derrotado por el joven danés de 19 años Holger Rune, por 7-5, 3-6, 6-3 y 6-4.

En la parte baja del cuadro (por la que no están ni Djokovic, ni Nadal, ni Alcaraz, ni Zverev), el noruego Casper Ruud (N.8) queda como el único integrante del Top 10 superviviente y se enfrentará en cuartos al joven Rune.

