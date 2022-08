Cinco nuevas caras en LaLiga

Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger al Real Madrid, Robert Lewandowski, Franck Kessié, Andreas Christensen y Raphinha al FC Barcelona, Axel Witsel y Nahuel Molina al Atlético de Madrid... El mercado ha estado agitado y muchos recién llegados se preparan para descubrir LaLiga esta temporada, de los cuales destacan cinco:

El Real Madrid, que en su momento quiso a Paul Pogba, ha logrado con el fichaje de Tchouaméni comprar a un jugador que representa el futuro del centro del campo de Francia, junto a su compatriota y nuevo compañero de equipo Eduardo Camavinga.

El joven de 22 años deja Mónaco para fichar por el campeón de Europa por un precio que podría alcanzar los 100 millones de euros (101,9 millones de dólares). Tchouaméni ha firmado un contrato por seis temporadas después de dos años y medio en el club monegasco a un alto nivel.

El francés, hijo de un farmacéutico, comenzó su carrera en Burdeos. Debutó con la selección absoluta de Francia el año pasado y ya ha disputado 12 partidos con los 'Bleus'. Su llegada ayudará a los veteranos centrocampistas blancos Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric.

El movimiento en el mercado de verano del Barcelona ha sido notable teniendo en cuenta la enorme deuda que paraliza al club. El presidente Joan Laporta ha supervisado una venta de activos presentes y futuros del Barcelona, que permitan al club catalán reforzarse ahora, incluyendo un 25 por ciento de sus derechos televisivos domésticos por un cuarto de siglo a un fondo de inversión estadounidense.

Y con esa liquidez, se lanzaron al mercado para buscar fichajes de renombre, liderados por el elegido como el jugador elegido en 2021 con el galardón The Best, entregado por la FIFA: el polaco Robert Lewandowski. El jugador cumplirá 34 años este mes pero eso no impidió al Barcelona pagar 50 millones de euros (50,95 millones de dólares) al Bayern de Múnich por el delantero.

El Barcelona firma así por cinco años al autor de 344 goles durante las 8 temporadas pasadas en el club bávaro, con el objetivo de ganar su primer campeonato de España desde 2019 y la primera Liga de Campeones desde 2015.

El Barcelona debe ahora asegurarse de poder registrar al polaco y al resto de fichajes, pero el estricto control financiero de LaLiga está complicando este procedimiento.

El traspaso más caro del club catalán este mercado y el gasto más elevado desde el fichaje de Antoine Griezmann en 2019, el lateral brasileño Raphinha (25 años) ha costado 58 millones de euros (59,5 millones de dólares) al Barça.

Fichado del Leeds, club en el que jugó durante 17 meses bajo las órdenes del argentino Marcelo Bielsa, este joven formado en Brasil pero con experiencia en Europa (Guimaraes y Sporting en Portugal, Rennes en Francia) ha brillado en sus dos temporadas en Inglaterra, con 11 goles y 3 asistencias en 35 partidos de campeonato.

El lateral derecho argentino de 24 años, Nahuel Molina, fichado por 20 millones de euros (20,53 millones de dólares) al Udinese italiano, constituye el mayor gasto del Atlético en este mercado. Formado en Boca Juniors y llegado a Italia hace dos años, el internacional con la 'Albiceleste' ha brillado desde sus inicios (68 partidos, 10 goles, 10 asistencias). Su rol en el Atlético será hacer olvidar a Kieran Trippier, que abandonó en enero el club colchonero rumbo a Newcastle, dejando un hueco en la banda derecha.

Molina deberá entenderse bien en su banda con el extremo Marcos Llorente, este último llamado a asumir más responsabilidades en el Atlético esta temporada.

El internacional belga de 33 años llega libre al Atlético durante una temporada después de pasar cuatro años en Alemania. Witsel debería encajar a la perfección en el conjunto de Diego Simeone, potenciando el centro del campo colchonero después de la marcha de Héctor Herrera a la Major League Soccer (Estados Unidos). Sin embargo, también ha desempeñado funciones como defensa central en la pretemporada.

Si el belga podrá o no llevar al equipo a ser candidato al título, después de la marcha del también uruguayo Luis Suárez, es un asunto diferente.

Otros debutantes en LaLiga a los que observar de cerca: Antonio Rüdiger en el Real Madrid (libre), Andreas Christensen y Franck Kessié en el FC Barcelona (ambos llegan libres), Alex Telles (cedido) en el Sevilla, Mohamed Ali Cho (11 millones de euros, 11,3 millones de dólares) en la Real Sociedad, el entrenador Gennaro Gattuso en el Valencia, Vedat Muriqi en el Mallorca (7,7 millones de euros, 7,9 millones de dólares), Luiz Henrique en el Real Betis (8 millones de euros, 8,2 millones de dólares) y Kaiky en el Almería (7 millones de euros, 7,18 millones de dólares).

