Ciudad austriaca renombrará calle que homenajea a Porsche por pasado nazi de su fundador

La ciudad austriaca de Linz informó el jueves que tiene previsto renombrar una de sus calles que homenajea al fundador de los coches de lujo Porsche por su "problemático" pasado nazi.

"Porsche desempeñó un papel clave en la economía de guerra del NS (nacionalsocialismo) y promocionó de manera activa el trabajo forzoso de los prisioneros de guerra y de los presos de los campos de concentración", aseguró la ciudad en un comunicado.

De esa manera, Porsche "aceptó sus muertes y las muertes de sus hijos debido a las condiciones inhumanos en los campos", añadió.

El cambio de nombres de calles y otros espacios públicos aún desata numerosos debates en Austria, un país que se consideró durante mucho tiempo como víctima tras su anexión por la Alemania nazi en 1938.

Austria, lugar de nacimiento del dictador Adolf Hitler, apenas empezó a revisar seriamente su papel en el Holocausto en las últimas tres décadas. Un tercio de la población judía del país murió durante el genocidio.

En 2019, Linz --situada unos 200 km al oeste de Viena-- encargó a una comisión de seis expertos examinar los nombres de las calles en la ciudad. En su informe publicado en noviembre, la comisión encontró que de 1.159 nombres, 64 eran "problemáticos" por referirse a miembros o partidarios activos del partido nazi.

Entre estos nombres estaba el "Porscheweg" (camino de Porsche, en alemán), en referencia al ingeniero Ferdinand Porsche, considerado como antisemita.

Se espera que las autoridades de la ciudad aprueban el cambio de nombre este mes, indicó una portavoz a AFP.

Porsche no contestó de inmediato a AFP, pero la empresa declaró en el diario local Kurier que no apoyaba el cambio de nombre. "En nuestra opinión, borrar la historia en el espacio público no conduce a ningún progreso social", afirmó.

jza/kym/kjm/sag/mb