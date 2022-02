Clément Noël devuelve el brillo al esquí alpino francés con el oro en el eslalon de Pekín-2022

El francés Clément Noël se convirtió a los 24 años en campeón olímpico de eslalon, este miércoles en Yanqing, aportando la cuarta medalla de oro a su país en los Juegos de Invierno de Pekín-2022.

El austríaco Johannes Strolz obtuvo la medalla de plata y el noruego Sebastian Foss-Solevaag se hizo con la de bronce.

El francés era uno de los aspirantes al título en una especialidad sin un verdadero patrón este año, ya que los seis eslalons de la Copa del Mundo disputados esta temporada tuvieron seis ganadores diferentes, uno de ellos Noël.

"Sabía que estaba en forma. Mis carreras en enero no han sido buenas, pero me sentía muy rápido en los entrenamientos. ¡Campeón olímpico! No tengo palabras... Es la culminación", señaló el francés.

Noël es el primer campeón olímpico francés en esquí alpino desde Antoine Deneriaz, ganador del descenso en 2006.

Sexto de la primera manga, el francés hizo una segunda perfecta, la mejor entre los competidores, lo que le permitió hacerse con el oro.

El austríaco Strolz, líder tras la primera manga, solo hizo el decimotercer mejor tiempo en la segunda, terminando al final a 61 centésimas del francés, en segunda posición.

Los noruegos Sebastian Foss-Solevaag y Henrik Kristoffersen, tercero y segundo en la manga inicial, hicieron igual que Strolz, una mediocre segunda, con el 15º y 18º registro, respectivamente, terminando en la tercera y cuarta plazas, a 70 y 79 centésimas del francés.

Noël logra su primera medalla en un gran evento internacional tras haber ganado nueve pruebas de eslalon en Copas del Mundo.

En los Juegos de Pyeongchang-2018, se había clasificado cuarto en eslalon, siendo séptimo en el Mundial de 2019 y vigesimoprimero en el de 2021.

Con su triunfo en Pekín, se convierte en el quinto francés campeón olímpico de eslalon, sucediendo a Jean-Pierre Vidal (2002), Jean-Claude Killy (1968) y a las hermanas Christine (1964) y Marielle Goitschel (1968).

Strolz, por su parte, logra su segunda medalla en Pekín, tras su oro en la combinada.

Entre los cuatro participantes de las delegaciones latinoamericanas solo concluyó el puertorriqueño William Flaherty, que terminó en el puesto 44º, el penúltimo de los 45 que llegaron a meta, a 28 segundos y 34 centésimas del ganador.

Casi la mitad de los participantes no concluyeron, entre ellos el argentino Tomás Birkner, el colombiano Michael Poettoz, eliminados en la primera manga, y el brasileño Michel Macedo, que no concluyó la segunda.

El joven representante del país caribeño, Flaherty, cumplió su sueño terminando las dos pruebas en las que participó.

Al puertorriqueño nacido en Cincinatti, le diagnosticaron un extraño cáncer cuando tenía tres años y fue salvado por su hermano Charles, también olímpico en Pyeongchang-2028, quien le donó su médula.

A sus 17 años ha logrado terminar las dos pruebas en las que ha participado, terminando el domingo en el puesto 40 en el gigante.

El joven puertorriqueño, tras toda una vida de operaciones, se someterá a dos nuevas intervenciones quirúrgicas tras los Juegos, en la mandíbula y en el peroné, lo que pondrá fin a su corta carrera como esquiador.

"Seguí peleando y yendo adelante para cumplir mi sueño olímpico y lo logré. Todo se consigue con determinación. Hay que seguir adelante, sin importar lo que encuentres, y podrás cumplir tus sueños", dijo el domingo William Flaherty a la AFP.

bur-psr/zm