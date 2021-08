Clermont y Angers dejan al PSG líder, Niza-Marsella suspendido por invasión de campo

La interrupción del partido Niza-Olympique de Marsella este domingo luego del lanzamiento de botellas sobre Dimitri Payet y de una posterior invasión de campo marcó el fin de semana en la Ligue 1, de cuya tercera fecha sale líder en solitario el París SG.

El partido, interrumpido en el minuto 75 cuando el Niza ganaba 1-0, fue definitivamente dado por finalizado por el árbitro, una hora y media después de la invasión del terreno de juego por aficionados locales.

Al constatar el árbitro que el conjunto visitante no se presentó para la reanudación, dio por concluido el choque.

El incidente comenzó en el minuto 75 cuando el jugador del Marsella Dimitri Payet devolvió a la tribuna de aficionados del Niza una de las botellas de plástico que le lanzaban cada vez que sacaba un córner.

Los aficionados descendieron al césped para amenazar al 10 marsellés, antes de que el árbitro enviase a los 22 jugadores a vestuarios.

"Decidimos por la seguridad de nuestros jugadores, que fueron agredidos durante la invasión del terreno de juego, no reanudar el partido porque la seguridad de nuestros jugadores no estaba garantizada", explicó el presidente español del Marsella Pablo Longoria en video transmitido a los medios.

Entre los numerosos momentos de tensión, el técnico argentino del Marsella Sampaoli tuvo que ser sujetado para que no se pelease.

En el palco, Longoria y su homólogo del Niza Jean-Pierre Rivére habrían llegado casi a las manos, según contó a la AFP un testigo directo.

El derbi del Mediterráneo había sido hasta entonces espectacular en lo deportivo, en el que los arqueros Walter Benítez y Steve Mandanda multiplicaron las intervenciones, y con un gol de Kasper Dolberg (48), con el pecho.

Con tres triunfos en tres fechas de Ligue 1, el París SG, que había sumado tres puntos el viernes ante el Brest, obligó a Clermont y Angers a ganar para seguir compartiendo liderato, pero ambos modestos firmaron tablas ante Lyon (3-3) y Girondins de Burdeos (1-1), respectivamente, este domingo.

El Clermont-Ferrand (4º), equipo que debuta esta temporada en Ligue 1, remontó para seguir imbatido y arrebatarle su primera victoria de la temporada al Lyon (16º) en el tiempo de descuento (3-3).

"No defendimos bien y deberíamos haber marcado un cuarto gol. Con nuestras cualidades, esto debería haber terminado. He visto cosas que no se ven en los sub-12", dijo muy enfadado el técnico del Lyon, Peter Bosz, al término del encuentro.

El Clermont prolonga con su remontada de este domingo su particular estado de gracia en una competición que le era ajena pero en la que suma 7 puntos.

La misma senda que el recién ascendido Clermont la sigue Angers (2º), que arrancó el encuentro ante el Burdeos (15º) perdiendo luego del gol de Sékou Mara (11), tanto que igualó el defensor Romain Thomas (39) para poner el 1-1 definitivo.

Metz y Stade Reims (1-1) perdieron la oportunidad de sumar su primera victoria en esta Ligue 1, donde tampoco saben lo que es ganar Estrasburgo y Troyes (1-1), que también finalizaron su enfrentamiento con empate.

Quien ya sumó de a tres fue el Montpellier (7º), quien como local encontró la senda de la victoria (3-1) tras voltear el tanto inicial del Lorient (10º).

